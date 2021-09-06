Устроившего семейный скандал мужчину задержали полицейские в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пьяный мужчина устроил семейный скандал в Алматы. Его задержала полиция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции города сообщили, что инцидент был в одном из домов в Алмалинском районе.

«На пульт «102» позвонила местная жительница и сообщила, что ее супруг - гр.Р., 1984 года рождения, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил семейный скандал, в результате чего женщина с младшим ребенком вынуждена была выйти на улицу и вызвать полицию. Дебошир задержан и доставлен в полицию, где его действиям будет дана правовая оценка и приняты меры. Женщина от подачи официального заявления в отношении своего супруга отказалась. В то же время отмечу, что данная семья состоит на учете как неблагополучная. Информация о заложниках не подтверждается», - сообщил начальник Управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.