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    13:48, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Устроившего семейный скандал мужчину задержали полицейские в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пьяный мужчина устроил семейный скандал в Алматы. Его задержала полиция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции города сообщили, что инцидент был в одном из домов в Алмалинском районе.

    «На пульт «102» позвонила местная жительница и сообщила, что ее супруг - гр.Р., 1984 года рождения, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил семейный скандал, в результате чего женщина с младшим ребенком вынуждена была выйти на улицу и вызвать полицию. Дебошир задержан и доставлен в полицию, где его действиям будет дана правовая оценка и приняты меры. Женщина от подачи официального заявления в отношении своего супруга отказалась. В то же время отмечу, что данная семья состоит на учете как неблагополучная. Информация о заложниках не подтверждается», - сообщил начальник Управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Общество Алматы Правоохранительные органы
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