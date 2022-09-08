Устроившего поджог деревьев задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы задержала подозреваемого в разведении огня на месте пожара в Бостандыкском районе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С помощью видеокамер и свидетельских показаний установлен подозреваемый в разведении огня на месте пожара в Бостандыкском районе мужчина. Это гражданин 1968 года рождения. Он признался в разведении костра», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Мужчина добавил, что был в состоянии алкогольного опьянения и якобы хотел разогреть себе консервы, однако, когда огонь перекинулся на кусты, испугался и покинул место разведения огня. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее в соцсети распространилось видео, на котором неизвестный, предположительно, совершает поджог деревьев в Алматы.