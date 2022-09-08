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    18:47, 07 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Устроившего поджог деревьев задержали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы задержала подозреваемого в разведении огня на месте пожара в Бостандыкском районе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С помощью видеокамер и свидетельских показаний установлен подозреваемый в разведении огня на месте пожара в Бостандыкском районе мужчина. Это гражданин 1968 года рождения. Он признался в разведении костра», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

    Мужчина добавил, что был в состоянии алкогольного опьянения и якобы хотел разогреть себе консервы, однако, когда огонь перекинулся на кусты, испугался и покинул место разведения огня. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

    Ранее в соцсети распространилось видео, на котором неизвестный, предположительно, совершает поджог деревьев в Алматы.


    Теги:
    Алматы Борьба с преступностью Криминал Происшествия Правоохранительные органы
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