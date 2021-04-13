Устроившего ночной дрифт лихача наказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – За дрифт в ночное время наказали лихача в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Сотрудники местной полицейской службы в рамках реагирования на видео из социальных сетей, на котором запечатлен факт грубого нарушения ПДД и покоя граждан, установили правонарушителя и привлекли его к ответственности.





«Нарушителем оказался Шамиль Жумфаев, 1999 года рождения. Нарушение он допустил на автомашине марки «BMW» на площадке перед станцией метро, на пересечении проспекта Абая и улицы Брусиловского. Вопиющий факт. Непозволительные действия водителя, которые, кстати, нависают реальной угрозой перед другими участниками движения. Еще в ходе проверки установлено, что гражданин Жумфаев – злостный нарушитель ПДД, в том числе и скоростного режима. Любитель быстрой езды, как оказалось, не оплачивает штрафы. По 9 нарушениям ПДД у него имеется задолженность на общую сумму 197 тысяч 727 тенге», – резюмировал начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров.

По данным спикера, в отношении правонарушителя составлены административные протоколы по ст.630 ч.1 КРКобАП и ст.437 КРКобАП. Его авто водворено на специализированную штрафную стоянку.