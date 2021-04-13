РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:52, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Устроившего ночной дрифт лихача наказали в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – За дрифт в ночное время наказали лихача в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

    Сотрудники местной полицейской службы в рамках реагирования на видео из социальных сетей, на котором запечатлен факт грубого нарушения ПДД и покоя граждан, установили правонарушителя и привлекли его к ответственности.


    «Нарушителем оказался Шамиль Жумфаев, 1999 года рождения. Нарушение он допустил на автомашине марки «BMW» на площадке перед станцией метро, на пересечении проспекта Абая и улицы Брусиловского. Вопиющий факт. Непозволительные действия водителя, которые, кстати, нависают реальной угрозой перед другими участниками движения. Еще в ходе проверки установлено, что гражданин Жумфаев – злостный нарушитель ПДД, в том числе и скоростного режима. Любитель быстрой езды, как оказалось, не оплачивает штрафы. По 9 нарушениям ПДД у него имеется задолженность на общую сумму 197 тысяч 727 тенге», – резюмировал начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров.

    По данным спикера, в отношении правонарушителя составлены административные протоколы по ст.630 ч.1 КРКобАП и ст.437 КРКобАП. Его авто водворено на специализированную штрафную стоянку.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Видео Алматы Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!