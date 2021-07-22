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    12:12, 22 Июль 2021 | GMT +6

    Устроить медсестрой за полмиллиона тенге обещала аферистка жительнице Туркестана

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аферистка обманула жительницу Туркестана, обещая устроить медсестрой в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В полицию города Туркестана с заявлением обратилась горожанка, ставшая жертвой мошенничества. Она рассказала, что малознакомая женщина, войдя к ней в доверие, обещала трудоустроить ее медсестрой в больницу. За свои «услуги» в июне мошенница выманила у женщины 550 тысяч тенге. Однако потерпевшая так и не дождалась ни работы, ни возврата денежных средств.

    Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество».

    В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские города установили личность подозреваемой и доставили местную жительницу в управление полиции. Как выяснилось, подозреваемая работала преподавателем в одном из учебных заведений. Установлено, что пожилая женщина по выдуманным предлогом выманила деньги, а затем потратила их на собственные нужды.

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

    Подозреваемая находится под подпиской. Следствием выясняется причастность мошенницы к другим аналогичным преступлениям.


    Теги:
    Мошенничество Туркестанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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