Устроить медсестрой за полмиллиона тенге обещала аферистка жительнице Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аферистка обманула жительницу Туркестана, обещая устроить медсестрой в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию города Туркестана с заявлением обратилась горожанка, ставшая жертвой мошенничества. Она рассказала, что малознакомая женщина, войдя к ней в доверие, обещала трудоустроить ее медсестрой в больницу. За свои «услуги» в июне мошенница выманила у женщины 550 тысяч тенге. Однако потерпевшая так и не дождалась ни работы, ни возврата денежных средств.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские города установили личность подозреваемой и доставили местную жительницу в управление полиции. Как выяснилось, подозреваемая работала преподавателем в одном из учебных заведений. Установлено, что пожилая женщина по выдуманным предлогом выманила деньги, а затем потратила их на собственные нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Подозреваемая находится под подпиской. Следствием выясняется причастность мошенницы к другим аналогичным преступлениям.