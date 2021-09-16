РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:40, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Устроил гонки: два автобуса столкнулись в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло ДТП с участием двух автобусов. Пассажиры одного из них сообщили, что водитель устроил гонки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места столкновения появилось в Сети.

    «Автобус маршрут №27 госномер KZ306LR02 устроил гонки, выскочил на общую дорогу и при возвращении на «выделенку» подрезал на скорости автобус маршрут №11 госномер KZ866LR02. Все пассажиры в осколках, девочка 7 лет ударилась головой. Водитель неадекватный, позволяет себе угрозы и оскорбления в адрес пассажиров. 16 сентября около 16:20 по времени Алматы», - говорится в публикации.

    В департаменте полиции города уточнили, что ДТП произошло 15 сентября около 10:30 часов.

    «Водитель А., управляя маршрутным автобусом марки «Yuotong», следуя по проспекту Райымбека в западном направлении, напротив дома 153/28, при перестроении направо допустил столкновение со стоящим маршрутным автобусом марки «Yuotong», под управлением водителя Т. В результате ДТП оба транспортных средства получили механические повреждения. Пострадавших нет, материал направлен в АП ОАП УП Жетысуского района города Алматы», - уточнили в пресс-службе департамента полиции города.


    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Видео Алматы
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!