Устроил гонки: два автобуса столкнулись в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло ДТП с участием двух автобусов. Пассажиры одного из них сообщили, что водитель устроил гонки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места столкновения появилось в Сети.

«Автобус маршрут №27 госномер KZ306LR02 устроил гонки, выскочил на общую дорогу и при возвращении на «выделенку» подрезал на скорости автобус маршрут №11 госномер KZ866LR02. Все пассажиры в осколках, девочка 7 лет ударилась головой. Водитель неадекватный, позволяет себе угрозы и оскорбления в адрес пассажиров. 16 сентября около 16:20 по времени Алматы», - говорится в публикации.

В департаменте полиции города уточнили, что ДТП произошло 15 сентября около 10:30 часов.

«Водитель А., управляя маршрутным автобусом марки «Yuotong», следуя по проспекту Райымбека в западном направлении, напротив дома 153/28, при перестроении направо допустил столкновение со стоящим маршрутным автобусом марки «Yuotong», под управлением водителя Т. В результате ДТП оба транспортных средства получили механические повреждения. Пострадавших нет, материал направлен в АП ОАП УП Жетысуского района города Алматы», - уточнили в пресс-службе департамента полиции города.