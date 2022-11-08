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Устранить препятствия для нереста осетра в Урале поручил Глава государства

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
8 Ноября 2022, 11:12
Устранить препятствия для нереста осетра в Урале поручил Глава государства

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Большой проблемой назвал падение уровня воды в реках Урал и Кигаш Президент в ходе встречи с населением Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал«БОРТ №1».

«Большой проблемой является падение уровня воды в реках Урал и Кигаш. Глубина устьев обеих рек сейчас составляет всего 30–40 сантиметров. Это создает препятствия и для нереста осетра. Поэтому Правительству следует обеспечить углубление устьев данных рек», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, для сохранения рыбных запасов уполномоченные органы должны усилить борьбу с браконьерством, отметил он.

С начала года в регионе в этой сфере возбуждено 2,5 тысячи административных и 52 уголовных дела. Из незаконного оборота изъято 14 тонн рыбы.

«К сожалению, подобная незаконная деятельность не прекращается, что говорит об упущениях в работе природоохранных органов», - указал Президент.


Фото:api.elbrus.press


Президент Казахстана   Атырауская область   Экология   Атырау   Браконьерство  
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