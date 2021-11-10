Устранение последствий взрывов в Жамбылской области: как выполняются поручения Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали сообщил об исполнении поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева, данных им 27 августа 2021 года на экстренном совещании в связи со взрывами в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ».

На своей странице в Facebook Берик Уали напомнил, что 27 августа 2021 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев на экстренном совещании в связи со взрывами в Жамбылской области поручил уполномоченным государственным органам принять все меры по оказанию помощи семьям погибших и провести восстановительные работы.

Сделано:

• На сегодняшний день восстановлен 173 объект из 176 поврежденных. Введены в эксплуатацию 35 жилых, 10 коммерческих объектов, 2 школы и 1 медицинский пункт. Продолжается строительство 2 коммерческих объектов и новой школы на 150 мест в селе Жибек жолы.

• В селе Кайнар отремонтированы дороги, проведено уличное освещение, обеспечены газификация и водоснабжение домов.

• На проведение восстановительных работ было выделено 1,2 млрд тенге из резерва Правительства, 102,3 млн тенге привлечено за счет спонсорских средств.

• Семьям пострадавших выплачено по 15 млн тенге в качестве материальной помощи.

• Полностью погашены долги членов семей пострадавших перед банками и микрофинансовыми организациями.

Напомним, 26 августа 2021 года в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов, причины которых устанавливаются. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 17 человек. Среди погибших - сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, прокуратуры и военнослужащие.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи с взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области. Сейчас в Байзакском районе полным ходом идут восстановительные работы.

О расследовании причин взрывов на военных складах в Байзакском районе и о поисках погибших рассказал на брифинге в Таразе аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, отметив, что он всегда на связи с РгК «Юг», держит на контроле и поддерживает связь с родителями пропавшего.

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин в эксклюзивном интервью корреспонденту МИА «Казинформ» подробнее рассказал о взрывах на воинском складе боеприпасов в Жамбылской области.