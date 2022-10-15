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Устойчивый к засухе новый сорт пшеницы представили в Астане
15 Октября 2022, 01:23

Устойчивый к засухе новый сорт пшеницы представили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане прошли крупнейшие в Центральной Азии отраслевые выставки KazAgro (растениеводство) и KazFarm (животноводство и мясомолочная промышленность). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

Один из участников выставки - Карабалыкская сельскохозяйственная опытная станция. Ведущий селекционный центр Казахстана, работающий в Костанайской области, представил весь ассортимент сортов пшеницы, хорошо показавших себя в северных и центральных регионах страны.

«С 2015 года мы районировали уже более 15 сортов, - сказал председатель правления Карабалыкской СХОС Дамир Калдыбаев. – Они допущены к использованию в трех наших основных зерносеющих областях - Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской. Лидерами в нашей линейке сортов мягкой яровой пшеницы, безусловно, является «Айна». Другой перспективный сорт – «Фантазия». Не сдает позиций и сорт более ранней селекции «Казахстанская раннеспелая».

Эксперт рассказал подробности о новом сорте, который был презентован на выставке.

«Также мы рады представить на выставке и нашу новинку – сорт «Ламис». Это урожайный сорт интенсивного типа, засухоустойчивый, жаростойкий. Он районирован по трем северным областям.

В этом году Карабалыкская СХОС готова реализовать более 500 тонн семян сорта «Ламис» высоких репродукций. В целом же продажи идут очень интенсивно. К началу выставки станция заключила контракты на поставки 4 700 тонн своих семян», - отметил Дамир Калдыбаев.



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