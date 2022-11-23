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Установлена причина пожара в квартире жилого дома «Кахарман»

23 Ноября 2022, 17:45
Установлена причина пожара в квартире жилого дома «Кахарман»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 16 ноября текущего года произошел пожар в жилом доме «Кахарман» по проспекту Бауыржан Момышулы 14, где причиной пожара послужило образование аварийного режима работы в сети удлинителя, приведшее к воспламенению изоляции электропроводов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

За истекший период текущего года на территории столицы произошло 682 пожара, из них 105 пожаров в многоквартирных жилых домах. Как правило, причинами пожаров является несоблюдение правил пожарной безопасности жильцов в элементарных требований пожарной безопасности.

ДЧС города Астаны рекомендует обратить особое внимание на содержание в исправном состоянии электрических сетей, розеток, недопущении использования в аварийном режиме сетевых фильтров и других электрических приборов. В связи с этим, настоятельно рекомендуем жителям проявить сознательную ответственность к обеспечению собственной безопасности.

Ранее сообщалось, что героически погибшего пожарного Аскара Забикулина проводили в последний путь. 20 ноября в больнице скончался пожарный Аскар Забикулин, за жизнь которого несколько суток боролись врачи. Аскар Забикулин участвовал в спасении людей при пожаре в Астане 16 ноября. Во время пожара пострадал и второй пожарный. По факту пожара в Астане проводится служебное расследование. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении пожарных. Семья Аскара Забикулина получит трехкомнатную квартиру. Одной из улиц столицы будет присвоено имя Аскара Забикулина, также будет установлен его бюст.


Фото ДЧС

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