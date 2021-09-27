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    14:05, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Установлена личность устроившего дебош в больнице Алматы мужчины

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Департаменте полиции Алматы рассказали о мужчине, который устроил дебош в приемном отделении больницы скорой неотложной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    27 сентября около 00:30 гражданин Ш., 1997 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории городской больницы скорой неотложной медицинской помощи, совершил противоправные действия, связанные с нарушением общественного порядка, а также с повреждением чужого имущества.

    «Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Алмалинского района по ст.293 УК Республики Казахстан «Хулиганство». Он задержан, начато производство досудебного расследования», - отметили в полиции.

    Установлено, что гражданин Ш. не является сотрудником правоохранительных органов, и отношения к правоохранительной системе не имеет.

    «В настоящее время нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение различных административных правонарушений, в том числе и по ст.440 КРК об АП «Распитие алкогольных напитков в общественных местах», - добавили в ДП.

    Отметим, видео инцидента ранее распространялось в социальных сетях. На кадрах можно заметить мужчину с голым торсом, который нецензурно выражался. На замечания полицейских не реагировал. Кроме того, в кадр попали разбитые окна, выломанные двери здания.

    В пресс-службе больницы скорой неотложной помощи города ответили, что пациент в состоянии алкогольного опьянения был доставлен из Медеуского РУВД на обработку открытой рваной раны правого предплечья. После обработки раны вел себя агрессивно, грубо выражался в адрес медиков и устроил дебош в приемном отделении больницы, разбил двери, которые теперь не подлежат ремонту.

    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Общество Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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