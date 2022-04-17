Установлен рекордный показатель по внутреннему туризму - Kazakh Tourism

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2021 году обновлен рекорд по внутренним туристам в Казахстане. В прошлом году установлен рекордный показатель среди внутренних туристов – 6,9 млн человек. Об этом сообщил председатель правления АО «Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Туризм считается сферой, наиболее пострадавшей в связи с пандемией. Отечественный туризм понес миллиарды убытков. Однако возрос интерес и спрос к внутреннему туризму. В 2021 году обновлен рекорд по внутренним туристам в Казахстане. В прошлом году установлен рекордный показатель среди внутренних туристов – 6,9 млн. человек. Это на 5 % выше допандемического уровня и на 35% выше показателей предыдущего года», - отметил Талгат Аманбаев.

По словам главы «Kazakh Tourism», в связи с возросшим спросом на внутренний туризм услуги гостиниц и мест отдыха увеличились на 90 %.

«Согласно статистике отмечается увеличение количества мест отдыха и гостиниц. В 2020 году их количество достигло 3 514. В прошлом году также в стране появились 172 новых места отдыха. Соответственно увеличилось количество номеров для отдыха и составило 193 030 койко-мест. То есть, на 9 417 коек больше, чем в предыдущем году», - пояснил Талгат Аманбаев.