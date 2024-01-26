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    20:44, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Установлен 18-летний иностранец, рассылавший угрозы о теракте в Актобе

    телефон террорист мошенник
    Фото: pixabay.com

    По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма в школах Актобе сотрудниками полиции установлен 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Актюбинской области.

    - Ситуация в регионе находится на контроле правоохранительных органов. Оснований для беспокойства не имеется. Иная информация в рамках расследования уголовного дела согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит. После распространения в социальных сетях угроз совершения преступлений в школах города полиция усилила обеспечение безопасности в учебных заведениях, в том числе посредством видеонаблюдения и увеличения нарядов полиции вблизи них. Так же был взят на контроль пропускной режим в организации образования, - сообщили в полиции.

    По информации ведомства, с учетом информации о ряде аналогичных ложных сообщений за рубежом с начала т.г., по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма начато досудебное расследование.

    В ходе расследования проведены оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших данную информацию.

    Сегодня стало известно, что в социальных сетях распространяются сообщения о том, что неизвестными в школах Актобе готовится преступление.

    Теги:
    Регионы полиция Актобе Происшествия Актюбинская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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