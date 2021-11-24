Установить временные экспортные пошлины на вывоз семян масличных культур предлагают мажилисмены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 2020 год объем экспорта из Казахстана только масличных культур составил почти 1 млн тонн. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Барлыбаев, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При экспортной пошлине даже не 320 долл. (как в России), а хотя бы в 100 долл. за тонну бюджет получил бы дополнительно 100 млн долл. США, или 43 млрд тг!», - сказал Ерлан Барлыбаев.

Экспорт пшеницы, согласно озвученным данным, за тот же период составил более 5 млн тонн.

Другой стороной переработки зерновых и семян масличных является высокий выход отрубей и шрота, которые служат основой высококалорийных кормов.

«Всем известна бедственная ситуация в текущем году с массовым падежом скота и отправкой вагонов с сеном в засушливые регионы. Так вот, при переработке указанных объемов сырья в своей стране, животноводы Казахстана получили бы более 1,5 млн тонн отрубей и около 300 тыс. тонн шрота, что эквивалентно до 3-4 млн тонн комбикормов», - добавил Ерлан Барлыбаев.

В связи с этим фракция Демпартии «Ақ жол» требует установить временные экспортные пошлины на вывоз зерновых и семян масличных культур. Полученный доход направить на стимулирование сельхозпроизводителей.