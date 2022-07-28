Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Установить полномочия национальных наблюдателей планируют в Казахстане
28 Июля 2022 19:00

Установить полномочия национальных наблюдателей планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях единого правового регулирования в рамках поправок в Конституционный закон «О выборах» предлагается аккредитация национальных наблюдателей. Об этом сообщили в Минюсте Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня ведется работа по внесению изменений в конституционное законодательство, в частности, обсуждаются поправки в закон о выборах по нормам организации работы наблюдателей. В этих поправках предусмотрен институт аккредитации общественных объединений, занимающихся наблюдением. И.о. директора департамента законодательства Министерства юстиции РК Бауыржан Турганбаев пояснил суть данных поправок.

«Минюстом разработан законопроект. На сегодняшний день он находится на обсуждении на портале открытых НПА. Касательно аккредитации наблюдателей хотел бы отметить, что действующим конституционным законом о выборах предусмотрена аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций. Их аккредитовывает Центральная избирательная комиссии по представлению МИД. В целях единого правового регулирования законопроектом предлагается аккредитация национальных наблюдателей», - сказал Бауыржан Турганбаев.

По его словам, указанные требования практикуется в международном опыте, к примеру, в странах Грузии, Норвегии, Армении, Болгарии предусмотрена аккредитация национальных наблюдателей.

«В целом, принцип аккредитации наблюдателей предусмотрен документами Венецианской комиссии и совета по демократическим выборам. Таким образом, предлагаемые нормы устанавливают права, полномочия национальных наблюдателей», - пояснил и.о директора департамента Минюста.


Новости по теме
Акима выберут в Кенжекольском сельском округе Павлодарской области
Полномочия ЦИК могут измениться в Казахстане
Читайте также
Акима выберут в Кенжекольском сельском округе Павлодарской области
Полномочия ЦИК могут измениться в Казахстане
Насколько юридически обосновано отчуждение имущества для госнужд
Краткосрочную охрану незарегистрированных промышленных образцов вводят в Казахстане
Понятие «географическое указание» внесли в закон РК об интеллектуальной собственности
ЦИК РК определил размер расходов кандидатов в депутаты Сената от трех областей
Президент РК подписал указ о назначении выборов депутатов Сената от новых областей
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы 28 июля
2 Как повлиял приезд россиян на рынок жилья в РК – эксперт
3 Атырауский НПЗ остановил производство
4 Лечение сахарного диабета и ожирения усовершенствуют в Казахстане
5 Вооруженные ножом юноши грабили прохожих в Алматы

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив