28 Июля 2022 19:00

Установить полномочия национальных наблюдателей планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях единого правового регулирования в рамках поправок в Конституционный закон «О выборах» предлагается аккредитация национальных наблюдателей. Об этом сообщили в Минюсте Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня ведется работа по внесению изменений в конституционное законодательство, в частности, обсуждаются поправки в закон о выборах по нормам организации работы наблюдателей. В этих поправках предусмотрен институт аккредитации общественных объединений, занимающихся наблюдением. И.о. директора департамента законодательства Министерства юстиции РК Бауыржан Турганбаев пояснил суть данных поправок.

«Минюстом разработан законопроект. На сегодняшний день он находится на обсуждении на портале открытых НПА. Касательно аккредитации наблюдателей хотел бы отметить, что действующим конституционным законом о выборах предусмотрена аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций. Их аккредитовывает Центральная избирательная комиссии по представлению МИД. В целях единого правового регулирования законопроектом предлагается аккредитация национальных наблюдателей», - сказал Бауыржан Турганбаев.

По его словам, указанные требования практикуется в международном опыте, к примеру, в странах Грузии, Норвегии, Армении, Болгарии предусмотрена аккредитация национальных наблюдателей.

«В целом, принцип аккредитации наблюдателей предусмотрен документами Венецианской комиссии и совета по демократическим выборам. Таким образом, предлагаемые нормы устанавливают права, полномочия национальных наблюдателей», - пояснил и.о директора департамента Минюста.