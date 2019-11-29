Установить особый контроль за неблагополучными семьями предложили в ДП Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С начала года в Центр оперативного управления ДП города Алматы поступило 60 сообщений о фактах самовольных уходов несовершеннолетних. В 26 случаях речь идет о школьниках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основными причинами самовольных уходов из дома являются конфликты между родителями и детьми, нежелание учиться.

«К сожалению, бывают случаи, когда родители несвоевременно обращаются в правоохранительные органы о принятии мер по розыску их детей. Вместе с тем, именно в такие моменты несовершеннолетние вовлекаются в совершение правонарушений, либо сами становятся жертвами преступлений. Самовольные уходы из дома, прогулы занятий, непосещение занятий без уважительной причины – это первые сигналы, на которые педагогам необходимо своевременно реагировать и совместно со школьными инспекторами полиции принимать меры профилактического воздействия. В этой связи предлагаем установить особый контроль за неблагополучными семьями, акцентировав внимание на фактах сексуальных домогательств в отношении несовершеннолетних со стороны родителей, иных родственников и знакомых», - резюмировал на встрече с директорами школ Алматы начальник департамента полиции города генерал-майор полиции Серик Кудебаев.





Вместе с тем, по результатам конструктивного диалога стражи порядка предложили вменить в обязанность руководителей и работников организаций образования незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о происшествиях с участием детей. А школьным инспекторам полиции совместно с педагогическим коллективом с участием родительской общественности необходимо проводить мероприятия по предупреждению правонарушений среди учащихся.