Установить четкую возрастную градацию для молодежи поручил Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил установить четкую возрастную градацию для молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наряду с этим, на эффективное бюджетное планирование и в целом госполитику, прямое влияние оказывает градация населения по различным критериям. В частности, актуальным является вопрос разработки единой шкалы, определяющей возрастные рамки молодежи. Во многих странах верхняя возрастная планка молодежи повышается до 35 лет. Это происходит из-за увеличения среднего возраста вступления в брак и количества времени, которое люди тратят на обучение и повышение квалификации. Наша страна - не исключение», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI заседании НСОД.

При этом, как подчеркнул Глава государства, у нас нет единого подхода по этому вопросу.

«К примеру, в ряде социальных программ национальной статистики, и при формировании партийных списков молодежью считаются лица не старше 29 лет, а при отборе в президентский молодежный кадровый резерв, и в конкурсе на грантовое финансирование молодых ученых, участвуют граждане не старше 35 лет. В связи с этим, необходимо всесторонне изучить международный опыт, соотнести этот опыт с нашими реалиями и принять соответствующее решение», - заключил Президент.