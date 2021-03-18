Устанавливают блокпосты: в акимате Алматинской области ответили на видео
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети обсуждают видео с военной техникой на трассе Алматинской области. Пользователи предположили, что устанавливают блокпосты. Акимат области опроверг эту информацию, передает корреспондент МИА «Казинформ»
Видео, на котором запечатлена военная техника на трассе, опубликовано в Instagram.
«Видимо уже посты начинают устанавливать в области», - говорится в посте.
Ролик также появился на другой странице.
«В области по трассе были замечены военная техника, пока неизвестно, куда она направляется….», - пишет автор.
В пресс-службе акимата Алматинской области опровергли информацию об установке блокпостов в регионе.
«Эта информация не соответствует действительности. Установка блокпостов не предусмотрена в постановлении главного санитарного врача области. Возможно, это прошлогоднее видео», - ответили в акимате.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области с 20 марта вводятся некоторые ограничительные меры в связи с усилением режима карантина. И.о. главного санитарного врача области Асхат Черапиев подписал новое постановление.
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