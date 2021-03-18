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Устанавливают блокпосты: в акимате Алматинской области ответили на видео

18 Марта 2021 14:30
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Устанавливают блокпосты: в акимате Алматинской области ответили на видео

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети обсуждают видео с военной техникой на трассе Алматинской области. Пользователи предположили, что устанавливают блокпосты. Акимат области опроверг эту информацию, передает корреспондент МИА «Казинформ»

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Видео, на котором запечатлена военная техника на трассе, опубликовано в Instagram.

«Видимо уже посты начинают устанавливать в области», - говорится в посте.

Ролик также появился на другой странице.

«В области по трассе были замечены военная техника, пока неизвестно, куда она направляется….», - пишет автор.

В пресс-службе акимата Алматинской области опровергли информацию об установке блокпостов в регионе.

«Эта информация не соответствует действительности. Установка блокпостов не предусмотрена в постановлении главного санитарного врача области. Возможно, это прошлогоднее видео», - ответили в акимате.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области с 20 марта вводятся некоторые ограничительные меры в связи с усилением режима карантина. И.о. главного санитарного врача области Асхат Черапиев подписал новое постановление.


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#Алматинская область  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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