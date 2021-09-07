Устали просить - на дефицит питьевой воды пожаловались алматинцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители одного из микрорайонов в Наурызбайском районе Алматы столкнулись с дефицитом питьевой воды и обратились за помощью в акимат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наурызбайский район, микрорайон Акжар, Западная сторона от ул. Бекешева. Мы жители садоводческих обществ уже устали просить и умолять наш акимат дать жителям питьевую воду. Не получаем питьевую воду с конца апреля 2021 года и по сей день, 6 сентября! Вы можете себе представить, чтобы в 21 веке люди по полгода сидели без питьевой воды?», - написала жительница микрорайона в Facebook .

В акимате Наурызбайского района ответили, что в связи с высоким разбором воды и малой пропускной способности водопроводных труб имеются проблемы с подачей воды.

«Пропускная способность существующей системы водоснабжения не позволяет в полной мере обеспечить район бесперебойным качественным водоснабжением. На водопроводных сетях будет произведено обследование, по результатам которого будут приняты дальнейшие меры. Силами аварийной службы водоканала ведется регулировка магистральных водопроводных сетей. Также, по указанному адресу будет направлена аварийная бригада водоканала. Дополнительно организован подвоз воды. Для заявки жители могут обратиться по номеру +7 (747) 795-95-96», - сообщили в акимате района.

Ранее жители микрорайона Акжар в Алматы пожаловались на грязную питьевую воду, которая течет из арыка. Тогда в акимате сообщили, что для обеспечения населения бесперебойным водоснабжением в мкр. Акжар идет строительство инженерных коммуникаций (водопровод и канализация). Срок завершения - декабрь текущего года.