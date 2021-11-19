«Устали от печек»: Жители Карагандинской области готовятся к отоплению домов газом

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области идёт подготовка к запуску газоснабжения. В ближайшее время отапливать свои дома природным газом смогут 2 742 потребителя из Караганды, Темиртау и Жезказгана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата региона.

Подведением голубого топлива и его подачей занимается компания «КазТрансГазАймак». На сегодняшний день она уже протянула коммуникации до домов 2 742 потенциальных потребителей. Также для удобства клиентов компания открыла центры обслуживания населения.

– По всем вопросам можно обращаться в наши центры обслуживания населения. В Караганде он расположен на улице Ермекова, 104/1. Филиал в Жезказгане находится на улице Сатпаева, 10/1, в Темиртау – на Менделеева, 11, – сообщил руководитель карагандинского производственного филиала АО «КазТрансГазАймак» Талгат Кызылбаев. – Наши центры работают по принципу одного окна, есть электронная очередь, консультанты. Жители могут подать заявление на подключение к газу, получить консультацию, а также документы и техусловия на подключение.

Одной из первых клиенток Центра обслуживания населения в Караганде стала Хадиша Ахметова. Пенсионерка живёт в частном доме. Она признаётся, что устала от печного отопления.

– От печек все устали. Сейчас и уголь недешёвый. За зиму у меня уходит около 5 тонн. Живу одна, мне тяжело кидать его, выносить золу, поэтому я рада. Пришла получить техусловия, – рассказала Хадиша Ахметова.

Первым этапом к природному газу будут подключены жители Михайловского сектора Караганды, Соцгорода Темиртау и посёлков Пристанционный и Талап в Жезказгане. При этом компания «КазТрансГазАймак» готова выполнить полный монтаж оборудования и запуск системы газоснабжения.

– Стоимость одного кубометра газа для жителей Карагандинской области составляет 40,94 тенге с НДС. Мы подвели трубы к домам жителей, им осталось получить техусловия и подключиться. Не во всех регионах трубы подведены прямо к домам. Карагандинцам, можно сказать, повезло, – добавил Талгат Кызылбаев. – Более того, во время пусконаладочных работ потребителям бесплатно установят приборы учёта. Для эффективного газоснабжения немаловажно и состояние домов. Жители должны их утеплять, чтобы не было теплопотерь.

Подключиться к газоснабжению смогут и малообеспеченные жители региона, считает руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов. Два банка второго уровня готовы предоставить им деньги в рассрочку.

– На сегодняшний день откликнулись Jusan Bank и Евразийский. Они готовы предоставить жителям средства в рассрочку для газификации, – отметил Улантай Усенов. – С каждым потребителем мы будем отрабатывать индивидуально.

Компания «КазТрансГазАймак» готова не только подключать потребителей к газоснабжению, но и обслуживать, а также устранять аварийные ситуации. Для этого в её филиале действует аварийно-диспетчерская служба. Звонки принимаются по номеру (8-7212) 25-26-49. В будущем компания намерена интегрировать работу диспетчеров с номером 104 и службами Senim109 и 112.