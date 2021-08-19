Успехи, трудности и перспективы североказахстанского волейбола

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О североказахстанском волейболе, спортивных традициях и легионерах в профессиональных клубах корреспондент МИА «Казинформ» разговаривала с вице-президентом федерации волейбола Северо-Казахстанской области, учредителем «Волейбольного клуба «Есиль СК», спортивным директором клуба, мастером спорта по волейболу, национальным судьей высшей категории Александром Кувшиновым.

А.Кувшинов, пожалуй, знает о волейболе абсолютно все. В этот вид спорта пришел в 1978 году. Карьеру начала с работы тренером в спортивной детской школе. В 1990 году стал главным тренером мужской волейбольной команды «Дорожник».

- Александр Михайлович, какой период можно назвать началом истории североказахстанского волейбола?

- История современного североказахстанского волейбола имеет глубокие корни, идет еще с советских времен. Команду «Дорожник» создал при дорожно-строительном тресте №6 фанат волейбола Михаил Шлейхер. Это была профессиональная команда в нашей области. Мы даже успели стать серебряными призерами чемпионата Советского союза среди производственных коллективов. Позже в течение 10 лет была сборная области. Мы принимали участие в различных соревнованиях. Затем был создан клуб «Есиль». В 2014 году, согласно решению Правительства РК, мы прошли путь приватизации и образовалось ТОО «Волейбольный клуб «Есиль СК». Единственный в области приватизированный клуб. Мы выполняем госзаказ. Сейчас активно развивается женский волейбол. У нас в регионе есть команда «Куаныш». Каирбек Хамзин – владелец женского волейбольного клуба. В нашем регионе это второй человек на моей памяти, после М. Шлейхера, который вкладывает свои средства в развитие спорта. Клуб уже показывает неплохие результаты. Команда стала бронзовым призером чемпионата РК в этом году.

- Поздравляя «Есиль СК» с успешным выступлением в Национальной лиге, аким области Кумар Аксакалов сказал, что эта «бронза» на вес «золота». Неужели североказахстанский волейбол, имея такие традиции, не добился значимых результатов?

- С первого чемпионата Республики Казахстан наша команда принимает участие в этих соревнованиях. «Дорожник» был бронзовым призером в 1993 году. Следующую «бронзу» получил в этом году уже волейбольный клуб «Есиль СК». Но эта медаль гораздо значимее, так как мы стали бронзовыми призерами Национальной лиги – высшего дивизиона, куда входят ведущие команды страны. В 90-е годы в чемпионате РК принимали участие 12 команд. Могли соревноваться и профессиональные, и полупрофессиональные команды. Сейчас в Национальной лиге играют только профессиональные команды. Тем не менее уровень волейбола в 90-е годы был очень высокий. В 1995 году «Дорожник» завоевал Кубок РК. Это самое большое завоевание североказахстанского волейбола. Больше «золота» такого уровня не было. Трижды мы были серебряными призерами Кубка РК.

- Так почему же в копилке североказахстанского клуба нет «золота»?

- «Золото» получить не так просто. В Казахстане волейбол очень популярный вид спорта, развит во всех регионах. Казахстанские клубы были чемпионами Советского союза и обладателями европейских кубков. Это легендарный алматинский «Буревестник». Казахстанских волейболистов постоянно привлекали в сборную Советского союза, были олимпийскими чемпионами. Казахстанский волейбол имеет хорошие традиции и сейчас на хорошем уровне, занимает высокие строчки рейтингов, принимает участие в элитных мировых соревнованиях. Женская сборная Казахстана была участником двух Олимпийских играх, мужская – дважды играла в финалах чемпионата мира.

- На ваш взгляд, сейчас волейбол популярен среди населения, в частности, детей, молодежи?

- Когда наш республиканский спортивный канал освещает игры, по рейтингу просмотров волейбол занимает второе место, после хоккея. Люди интересуются волейболом, он популярен. Этот вид спорта доступен. Особенно летом, что на любой спортивной или пляжной площадке играют в волейбол. В нашей стране проводится много детских соревнований. Чемпионат РК среди детей проводится по четырем возрастным категориям, среди юношей и девушек. Недавно в Петропавловске прошел летний чемпионат РК. Наш фарм-клуб (молодежный состав) занял третье место, девушки – выиграли.

- Как вы относитесь к привлечению легионеров в профессиональные клубы?

- Стратегия нашего клуба – готовить местных воспитанников. Молодежный состав – все североказахстанские ребята. Даже в регламенте прописано, что фарм-клубы должны быть укомплектованы своими спортсменами. В Национальной лиге по регламенту чемпионата предусматривается участие трех легионеров. С привлечением легионеров наши игроки для сборной растут быстрее. Они набираются опыта рядом с ними, повышают мастерство. У нас был опыт, когда мы участвовали в чемпионате только своими спортсменами. Добиться хороших результатов в таком составе сложно. Волейбол – командная игра. Собрать местных талантливых спортсменов одного возраста весьма сложно. Из каждого возраста один-два игрока доходят до уровня мастера Национальной лиги.

Первая плеяда «Есиль СК» 1984-1985 годов рождения. Они выигрывали юношеские соревнования. Затем ребята 1989-го года рождения. Они не проиграли ни одной партии в Казахстане. В течение трех лет были непобедимыми. На их базе был создан в 2005 году современный клуб. Это все воспитанники одного тренера Марата Шакшакбаева, который продолжает тренировать детей, несмотря на возраст – 71 год.

В 2006 году была сформирована юношеская сборная РК на базе нашего клуба, которая принимала участие в международных соревнованиях. М. Шакшакбаев два года был тренером этой сборной.

Процесс комплектования сильной команды из местных воспитанников трудоемкий, но мы постоянно мониторим всю нашу область. Ищем одаренных ребят. За всю историю клуба «Еиль СК» через нас прошли воспитанники 12-и из 13-и районов области. Одаренных сельских ребят смотрим на областных соревнованиях. Они приезжают в город, поступают в колледжи, вузы. Учатся, тренируются. Для одаренных в волейболе ребят не поздно начинать даже в 15-16 лет. Пока нет необходимости привозить из деревень десятилетних мальчишек.

- Насколько я знаю, все тренеры клуба - североказахстанцы?

- Качество работы тренеров – на первом месте. Мы отказались от идеи приглашения тренеров со стороны. Был опыт, приезжали различные специалисты: кто-то душу вкладывал, кому-то нужны были только деньги. Но они работали и уезжали. Местным же стыдно работать спустя рукава, как смотреть в глаза североказахстанцам? (улыбается). Работают пять тренеров, все местные.

- Когда было легче работать: в советское время или сейчас?

- Каждый период интересен по-своему. Я начинал работать детским тренером. И знаете, проблема нехватки средств на выездные сборы, соревнования до сих пор актуальна. Конечно, детский спорт сейчас финансируют гораздо лучше. Но я считаю, что необходимо пересмотреть нормативные акты, касающиеся командировочных расходов. Суточные по нормативам не более двух тысяч тенге, если не ошибаюсь. Для достижения результатов тренер не должен отвлекаться на решение финансовых или административных вопросов. Пять лет в моей карьере были посвящены исключительно тренерской работе. За это время команда стала серебряным призером чемпионата СССР, бронзовым - чемпионата РК, обладателем Кубка РК.

- Не могу не спросить о планах клуба. После «бронзы» ваши болельщики наверняка ждут более высоких наград.

- Нацелены на медали, безусловно. Опускать планку ни в коем случае нельзя. Состав боеспособный. Официально 6 ноября начнутся соревнования. Шесть лучших команд освобождены от предварительного этапа, который проходит в октябре. Готовимся к чемпионату. В сентябре наши ребята поедут на сборы в костанайский санаторий «Сосновый бор», где хорошие залы и питание для спортсменов. Раньше мы выезжали на сборы в Турцию. В Анкаре и Стамбуле базируются сильнейшие волейбольные клубы, с которыми наши ребята играли матчи. Это имеет большое значение для предсезонной подготовки спортсменов. В силу определенных причин предсезонная подготовка проходит в пределах Казахстана.