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Успех там, где единство – депутат Сената

6 Декабря 2021 20:47
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Успех там, где единство – депутат Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ожидаемо и глубоко символично, что накануне 30-летнего юбилея нашей Независимости со статьей-обращением к соотечественникам выступил основатель суверенного государства Республика Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев.Его судьба неразрывно связана с судьбой страны и, по емкому выражению преемника на высшем государственном посту К.К. Токаева, «летопись независимого Казахстана – это, по сути, история лидерства его Первого Президента Нурсултана Назарбаева», комментирует статью Елбасы депутат Сената Парламента Республики Казахстан Бакытжан Жумагулов, передает МИА «Казинформ».

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За динамичное тридцатилетие весь мир признал казахстанского лидера одним из самых авторитетных политиков современности, инициатором интеграционных объединений и мироутверждающих международных процессов. Назарбаеву доверяют все, его слово для каждого весомо. И подведение итогов развития страны – именно компетенция Елбасы.

Читая «Уроки Независимости» Н.А. Назарбаева 6 декабря, невольно вспомнил «вчерашнюю» дату, связанную с днем советской Конституции. Какая же между этими датами огромная дистанция! Разделившая эпохи, вместившая годы надежд, тревог и героических испытаний!.. Все эти человеческие чувства и эмоции искренне отражены в публикации, главное достоинство которой – биографичность. Автор как бы параллельно является еще и героем повествования. Он – не «над» событиями, а их участник, организатор.

Особенно меня впечатлили мысли о народе. Такое мог написать только мудрый правитель, по-настоящему, не «напоказ» любящий и уважающий своих сограждан: «Иногда я думаю: какой же терпеливый наш народ?! Мирился с непримиримым, выносил невыносимое. И даже в самые тягостные дни, когда было неизвестно, увидит ли он завтрашний восход солнца, он не падал духом и не терял надежды на будущее. Решительно противостоял любым трудностям и постоянно двигался вперед».

Не могу также не отметить филигранно вставленную в текст и заигравшую жемчужиной цитату из Абая: «…Говоря словами мудрого Абая, в тот переломный момент «мы двигались осторожно, а ступали твердо». Столь просто и доходчиво отражена глубинная суть политики Нурсултана Назарбаева: принимать смелые, но всесторонне изученные, взвешенные решения!

У Нурсултана Абишевича немало заслуг и перед своим народом, и перед человечеством в целом. В отношении него многократно применимы высокопрестижные определения: «первым», «впервые» в мире. Но для истинного Лидера гораздо важнее чутко чувствовать пульс страны и дышать в унисон с нацией, знать чаяния людей и делать их жизнь лучше.

Вот одно из мест, где Елбасы традиционно скромно говорит, причем интонация его – исповедально-доверительная: «В течение тридцати лет все мои мысли, тревоги и надежды были связаны с народом, с тем, чтобы уберечь его от напастей и посягательств, заблуждений и замешательства. За эти годы страна вошла в число 40 передовых государств мира. Было взращено и воспитано новое поколение, освоившее лучшие достижения науки и культуры. Возведена новая столица. В этом мне видится самый главный успех и большое счастье».

Фундаментальным базисом нашего поступательного развития автор видит единство и сплоченность общества. Мы с первых дней независимости, подчеркивает он, проводили политику долгосрочной стабильности, гражданского мира, межэтнического согласия и межконфессионального диалога, что обеспечило стране устойчивый рост. А взаимное уважение и дружба были и остаются нашим важнейшим достоянием, которым всегда должны дорожить. «Успех там, где единство», - делает неоспоримый вывод Нурсултан Абишевич.

И верного сподвижника, действующего Президента РК Касым-Жомарта Токаева поддержал добрым словом Первый Президент, охарактеризовав его как истинного патриота, высокого профессионала и соратника с первых лет независимости.

А в поэтически пламенном завершении статьи Нурсултан Назарбаев по-отечески наставляет: «Независимость подобна птице счастья: она садится на руку лишь тому, кто ее лелеет, и обитает лишь там, где ее берегут».

Выводы напрашиваются простые: независимость не созерцать нужно, не обольщаться осознанием ее наличия, а лелеять и беречь. И беречь на совесть, ведь она на всех нас одна.


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#Сенат   #Первый Президент - Елбасы   #30 лет Независимости  
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