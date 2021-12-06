Успех там, где единство – депутат Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ожидаемо и глубоко символично, что накануне 30-летнего юбилея нашей Независимости со статьей-обращением к соотечественникам выступил основатель суверенного государства Республика Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев.Его судьба неразрывно связана с судьбой страны и, по емкому выражению преемника на высшем государственном посту К.К. Токаева, «летопись независимого Казахстана – это, по сути, история лидерства его Первого Президента Нурсултана Назарбаева», комментирует статью Елбасы депутат Сената Парламента Республики Казахстан Бакытжан Жумагулов, передает МИА «Казинформ».

За динамичное тридцатилетие весь мир признал казахстанского лидера одним из самых авторитетных политиков современности, инициатором интеграционных объединений и мироутверждающих международных процессов. Назарбаеву доверяют все, его слово для каждого весомо. И подведение итогов развития страны – именно компетенция Елбасы.

Читая «Уроки Независимости» Н.А. Назарбаева 6 декабря, невольно вспомнил «вчерашнюю» дату, связанную с днем советской Конституции. Какая же между этими датами огромная дистанция! Разделившая эпохи, вместившая годы надежд, тревог и героических испытаний!.. Все эти человеческие чувства и эмоции искренне отражены в публикации, главное достоинство которой – биографичность. Автор как бы параллельно является еще и героем повествования. Он – не «над» событиями, а их участник, организатор.

Особенно меня впечатлили мысли о народе. Такое мог написать только мудрый правитель, по-настоящему, не «напоказ» любящий и уважающий своих сограждан: «Иногда я думаю: какой же терпеливый наш народ?! Мирился с непримиримым, выносил невыносимое. И даже в самые тягостные дни, когда было неизвестно, увидит ли он завтрашний восход солнца, он не падал духом и не терял надежды на будущее. Решительно противостоял любым трудностям и постоянно двигался вперед».

Не могу также не отметить филигранно вставленную в текст и заигравшую жемчужиной цитату из Абая: «…Говоря словами мудрого Абая, в тот переломный момент «мы двигались осторожно, а ступали твердо». Столь просто и доходчиво отражена глубинная суть политики Нурсултана Назарбаева: принимать смелые, но всесторонне изученные, взвешенные решения!

У Нурсултана Абишевича немало заслуг и перед своим народом, и перед человечеством в целом. В отношении него многократно применимы высокопрестижные определения: «первым», «впервые» в мире. Но для истинного Лидера гораздо важнее чутко чувствовать пульс страны и дышать в унисон с нацией, знать чаяния людей и делать их жизнь лучше.

Вот одно из мест, где Елбасы традиционно скромно говорит, причем интонация его – исповедально-доверительная: «В течение тридцати лет все мои мысли, тревоги и надежды были связаны с народом, с тем, чтобы уберечь его от напастей и посягательств, заблуждений и замешательства. За эти годы страна вошла в число 40 передовых государств мира. Было взращено и воспитано новое поколение, освоившее лучшие достижения науки и культуры. Возведена новая столица. В этом мне видится самый главный успех и большое счастье».

Фундаментальным базисом нашего поступательного развития автор видит единство и сплоченность общества. Мы с первых дней независимости, подчеркивает он, проводили политику долгосрочной стабильности, гражданского мира, межэтнического согласия и межконфессионального диалога, что обеспечило стране устойчивый рост. А взаимное уважение и дружба были и остаются нашим важнейшим достоянием, которым всегда должны дорожить. «Успех там, где единство», - делает неоспоримый вывод Нурсултан Абишевич.

И верного сподвижника, действующего Президента РК Касым-Жомарта Токаева поддержал добрым словом Первый Президент, охарактеризовав его как истинного патриота, высокого профессионала и соратника с первых лет независимости.

А в поэтически пламенном завершении статьи Нурсултан Назарбаев по-отечески наставляет: «Независимость подобна птице счастья: она садится на руку лишь тому, кто ее лелеет, и обитает лишь там, где ее берегут».

Выводы напрашиваются простые: независимость не созерцать нужно, не обольщаться осознанием ее наличия, а лелеять и беречь. И беречь на совесть, ведь она на всех нас одна.