Усовершенствовать до конца года процесс выделения земель бизнесу поручил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил до конца года усовершенствовать процесс выделения земель предпринимателям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Базовый фактор производства – без доступа к земле ведение бизнеса невозможно. До конца года нужно выработать действенные подходы для оперативного и прозрачного выделения предпринимателям земельных участков. До конца года надо завершить этот процесс», – сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

Глава государства также поручил провести оценку наличия незанятых либо неиспользуемых по назначению земель.

«В каждом регионе и крупном населенном пункте следует провести оценку наличия незанятых либо неиспользуемых по назначению земель. Эта информация должна быть полностью доступна бизнесу. Уверен, что указанные меры повысят конкурентоспособность не только предпринимательского класса, но и экономики в целом», - добавил Президент.

Сегодня состоялось совместное заседание палат Парламента, в ходе которого Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана.