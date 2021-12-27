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Услуги в области кинопроизводства выросли на 14% за год

27 Декабря 2021 10:38
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Услуги в области кинопроизводства выросли на 14% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам трёх кварталов текущего года (январь–сентябрь 2021) услуги по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ, фонограмм и музыкальных записей достигли 31,7 млрд тенге — на 19,3% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Реальный рост — на 13,5%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

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Объём услуг без учёта ненаблюдаемого сектора экономики составил 30,9 млрд тенге, плюс 17,5% за год.

В региональном разрезе основная часть услуг была оказана в Алматы: 70,8% от РК, или 21,9 млрд тенге, сразу плюс 23% за год. В тройку лидирующих регионов также вошли два других мегаполиса страны — Нур-Султан (6,2 млрд тенге) и Шымкент (952,9 млн тенге).

Меньше всего услуг в секторе было оказано в Актюбинской области: всего на 6,4 млн тенге — сразу на 39,5% меньше, чем годом ранее.

Наибольший годовой рост объёма услуг зафиксирован в Акмолинской области (сразу в 3,2 раза за год, до 57,2 млн тенге), наибольшее сокращение — в Кызылординской области (на 56,5%, до 57,9 млн тенге).

Более половины всех услуг в секторе (53,4%) пришлось на деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ: 16,5 млрд тенге, сразу плюс 91,3% за год.

Объём услуг, относящихся к деятельности по распространению кино-, видеофильмов и телевизионных программ вырос на 3,1%, до 9,2 млн тенге.

Услуги по показу кинофильмов сократились на 21,2% за год, до 4,7 млрд тенге, услуги по завершению создания кино-, видеофильмов и телевизионных программ — на 86,9%, до 346,5 млн тенге, услуги в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений — на 1,3%, до 154,4 млн тенге.

С 1991 года киностудией «Казахфильм» было снято более 600 фильмов, сообщает информационный ресурс премьер-министра РК.

Однако правительство считает, что картин, пропагандирующих трудолюбие, гражданскую ответственность, патриотизм, спорт, снимают недостаточно. Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов предложил определять тематику в области кино и театра в рамках системных ценностей.


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#Культура   #Кинематограф  
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