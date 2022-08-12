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Условный пожар тушили на Атырауском НПЗ
12 Августа 2022 22:17

Условный пожар тушили на Атырауском НПЗ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошли тактические учения по тушению условного пожара в резервуарном парке на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главная цель учений – отработать действия по оценке обстановки по внешним признакам, ведению разведки, расстановке сил и средств. По замыслу учений в резервуарном парке произошел взрыв паровоздушной смеси с полным отрывом крышки резервуара, воспламенением нефтепродукта на всей поверхности. К месту условного пожара прибывают подразделения ДЧС Атырауской области. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений условный пожар ликвидирован»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

В учениях были задействованы 127 человек и 14 единиц техники ДЧС Атырауской области и пожарной части по охране объектов ТОО «АНПЗ».

По завершению практической части учений совместно с администрацией завода проведен их детальный разбор. Были даны предложения по дальнейшему совершенствованию действий личного состава пожарных подразделений по тушению пожаров.


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