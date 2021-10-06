Условиями работы на предприятиях страны обеспокоены депутаты Мажилиса от АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Условиями работы на предприятиях страны обеспокоены депутаты Мажилиса Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свой запрос от имени группы депутатов на пленарном заседании палаты мажилисмен Шамиль Осин адресовал вице-премьеру РК Ералы Тугжану.

«Согласно данным уполномоченного органа по статистике, из 1,6 млн работников предприятий Казахстана, обследованных в 2020 году, 367 тыс., или каждый четвертый – 22%, были заняты во вредных и опасных условиях труда. В условиях повышенного уровня шума и вибрации трудился каждый второй – 46,3%, под воздействием повышенной загазованности и запыленности рабочей зоны каждый третий – 32,6%. Тяжелым физическим трудом были заняты 94 тыс. человек – 5,7% от числа работников обследованных предприятий», - сказал Ш. Осин.

Парламентарий отметил, что стратегия развития минерально-сырьевой базы Казахстана определяет всё возрастающую добычу сырья, включая и продукцию горнодобывающей промышленности. В этих условиях рассмотрение вопросов оздоровления условий труда, снижения риска нарушения здоровья работающих на предприятиях горнодобывающей промышленности приобретают особую актуальность и требуют безотлагательного их решения от заинтересованных организаций. Нынешние условия труда работников на горнодобывающих предприятиях зачастую характеризуются высокой запыленностью, интенсивным шумом и вибрацией, неблагоприятным микроклиматом, уровни которых часто превышают гигиенические нормативы.

Ш. Осин подчеркнул, что особой тяжестью отличаются условия при выполнении подземных работ, где действие на организм горнорабочих неблагоприятных производственных факторов усугубляется психоэмоциональными нагрузками, связанными с отсутствием солнечного освещения, неблагоприятным микроклиматом, ограниченностью пространства при выполнении рабочих операций.

«Общепризнано, что прямым показателем условий труда на рабочих местах является уровень профзаболеваемости на предприятиях. Высокий уровень объясняется не только отягощёнными условиями работы шахтёров, но и изменением форм собственности, малоэффективностью средств борьбы с вредными условиями на производстве, обеспечением не на должном уровне средствами индивидуальной защиты, лечебно-профилактическим питанием, а также закрытием медсанчастей и профилакториев. Были случаи, когда на здравпунктах предприятий не проводилось профилактическое лечение», - сказал депутат.

По его словам, в структуре профзаболеваемости в угольной промышленности на шахтах на первом месте – болезни вследствие перенапряжения отдельных органов и систем, на втором – заболевания органов дыхания. При этом, более 70% всей профпатологии в отрасли выявлено у проходчиков, горнорабочих очистного забоя, машинистов, электрослесарей. На горнорудных предприятиях выявление новых случаев профзаболеваний происходит волнообразно, что связано с некачественным проведением периодических медицинских осмотров, а в ряде случаев – с сокрытием работником имеющихся у него первичных признаков болезней из-за боязни потерять работу.

Как считают депутаты, система мероприятий по профилактике профпатологии у горнорабочих должна включать технологические и организационные, инженерно-технические, лечебно-профилактические меры, направленные на снижение неблагоприятных факторов производственной среды на рабочих местах до гигиенических нормативов. Поэтому, необходимо принятие, направленных на оценку формирующихся условий труда на этапе разработки инновационных процессов, на разработку критериев ожидаемого риска нарушения здоровья от меняющихся факторов производственной среды и трудового процесса, совершенствование форм медицинского обслуживания горняков. Также парламентарии предлагают создавать реабилитационные центры, медицинские учреждения, специализирующиеся в сфере профпатологии.