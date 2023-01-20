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Условия строительства ГЭС «Камбар-ата-1» пока неизвестны - эксперт из Кыргызстана

20 Января 2023, 14:27
Условия строительства ГЭС «Камбар-ата-1» пока неизвестны - эксперт из Кыргызстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Директор Национального института стратегических исследований при Президенте Кыргызской Республики Канатбек Азиз выразил мнение о перспективах проекта строительства ГЭС «Камбар-ата-1» тремя странами: Узбекистаном, Кыргызстаном и Казахстаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пока рано говорить, на каких условиях будет построена ГЭС «Камбар-ата-1». Потому что между тремя странами существует только общая договоренность о строительстве. Самое главное, есть общее понимание того, что проблема водных ресурсов не обходит стороной все три страны», - сказал Канатбек Азиз в беседе с корреспондентом агентства в кулуарах экспертной встречи «Центральная Азия-2030: образы будущего».

По его словам, эксперты из Кыргызстана также бьют тревогу, заявляя, что с 2030 года в их странах могут начаться масштабные проблемы с водой.

«Есть проблема Арала, засуха на других озерах и так далее. Есть и такие проблемы, как таяние ледников, изменение климата, глобальное потепление. Считаю важным и своевременным то, Важный шаг - своевременное заключение соглашения, подписанное руководителями министерств, ответственных за энергетическую отрасль трех стран. Проект строительства ГЭС «Камбар-ата-1» - это не только водный вопрос, но и вопрос энергетической безопасности. Самое главное, что кыргызская сторона дает согласие на этот проект. Ведь объект возводится на нашей территории. Ситуация в мире подталкивает нас рассматривать Центральную Азию как единую структуру», - добавил Канатбек Азиз.

Фото:twitter.com/trtavazkirgizca


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