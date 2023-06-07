Условия соглашения с иностранным инвестором по навигационным системам пересматривает Минсельхоз РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Почему в 2022 году не были освоены 4,5 млрд тенге государственных субсидий в АПК, объяснил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2022 года 4,5 млрд тенге (субсидий) не были освоены. Эти средства предназначались для финансирования приобретения сельхозтоваропроизводителем навигационных систем Valmont и финансирование подготовки инфраструктуры», - сказал Ербол Карашукеев, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Мажилиса.

Глава Минсельхоза назвал причины неосвоения.

«Эту программу планировалось реализовать в рамках соглашения, заключенного с компанией Valmont, и у госорганов возникли вопросы в процессе реализации этого соглашения – по условиям и уровню обязательств, которые взяли стороны в рамках этого соглашения. Прошлый и этот год мы продолжаем процесс переговоров, вопрос занимает долгое время. Мы пересматриваем эти условия соглашения и ведем переговоры с иностранным инвестором. Что касается 4,5 млрд тенге, они были предоставлены в рамках уточнения бюджета», - пояснил Ербол Карашукеев.