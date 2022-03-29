РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:45, 29 Март 2022 | GMT +6

    Условия при продаже бумаги в магазине ABDI признаны нарушением

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК признал нарушением действия магазина ABDI о продаже бумаги при приобретении канцтоваров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В запросе корреспондента агентства о том, является ли нарушением действия магазина канцелярских товаров ABDI о продаже бумаги А3 и А4 только в том случае, если покупатель вдобавок приобретает канцтовары на такую же сумму, в Комитете по защите прав потребителей ответили, что это является нарушением по пункту 1 и 1-1 статьи 28 Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей», которая гласит:

    Статья 28. Обязанности продавца (изготовителя, исполнителя) по обеспечению свободного выбора товара (работы, услуги):

    1. Продавец обязан обеспечить потребителю свободный выбор товара (работы, услуги) надлежащего качества в удобное для потребителя время с учетом режима работы продавца. Запрещается принуждать потребителя приобретать товар в ненужном ему количестве и (или) ассортименте.

    1-1. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг).

    А в статье 7 указаны все права потребителей, том числе право на свободный выбор товара (работы, услуги) и право на защиту прав и законных интересов.

    К какой ответственности привлекается предприниматель в этом случае?

    «Предпринимателя можно привлечь к административной ответственности, если покупатель направит ему претензию, и по истечении десяти календарных дней с момента вручения, ответ на претензию потребителя не будет предоставлен либо предоставлен с опозданием. Далее покупатель обращается с жалобой в территориальный орган защиты прав потребителей. И уполномоченный орган инициирует проверку субъекта бизнеса, и если факты подтверждаются, то привлекает уже к административной ответственности», - отметили в пресс-службе ведомства.

    В Комитете также пояснили, что в связи с объявленным мораторием на проверки микропредпринимательства ведомство сможет привлечь к административной ответственности и инициировать проверку только пока субъектов среднего и крупного предпринимательства.

    Что следует предпринять покупателям?

    «Покупатели изначально должны направить претензию продавцу. По истечении 10 календарных дней покупатель обращается с жалобой в территориальный орган защиты прав потребителей. Если имеют место массовые жалобы потребителей по одному и тому же вопросу, Комитет в пределах своей компетенции имеет право обратиться в суд по вопросам защиты прав неопределенного круга потребителей в случаях нарушения прав более десяти потребителей по одному и тому же вопросу», - пояснили в ведомстве.

    Как потребителю защитить свои права?

    «Чтобы защитить свои права, надо их знать. В первую очередь, следует изучить Закон Республики Казахстан «О защите прав потребителей» и статьи КоАП РК, которые касаются обмана потребителей, введения в заблуждение и т.д. Посредством информационных систем каждый потребитель имеет возможность направить обращение в уполномоченный орган защиты прав потребителей», - добавили в ведомстве.

    Ранее в группе «Алматы, хочу похвалить/пожаловаться» пользователи Сети поделились скринами из официального сайта магазина канцелярских товаров «ABDI», где говорится, что есть временное ограничение по бумаге формата А3 и А4 в рамках одной покупки с канцелярскими товарами. Для того чтобы заказать бумагу, необходимо заказать вместе с ней на такую же сумму канцтовары.


    Теги:
    Другие государственные органы Астана Главная Общество Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:55
    Первые медали разыграют на XIX Азиатских играх в турнире по боксу
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!