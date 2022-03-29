Условия при продаже бумаги в магазине ABDI признаны нарушением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК признал нарушением действия магазина ABDI о продаже бумаги при приобретении канцтоваров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В запросе корреспондента агентства о том, является ли нарушением действия магазина канцелярских товаров ABDI о продаже бумаги А3 и А4 только в том случае, если покупатель вдобавок приобретает канцтовары на такую же сумму, в Комитете по защите прав потребителей ответили, что это является нарушением по пункту 1 и 1-1 статьи 28 Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей», которая гласит:

Статья 28. Обязанности продавца (изготовителя, исполнителя) по обеспечению свободного выбора товара (работы, услуги):

1. Продавец обязан обеспечить потребителю свободный выбор товара (работы, услуги) надлежащего качества в удобное для потребителя время с учетом режима работы продавца. Запрещается принуждать потребителя приобретать товар в ненужном ему количестве и (или) ассортименте.

1-1. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг).

А в статье 7 указаны все права потребителей, том числе право на свободный выбор товара (работы, услуги) и право на защиту прав и законных интересов.

К какой ответственности привлекается предприниматель в этом случае?

«Предпринимателя можно привлечь к административной ответственности, если покупатель направит ему претензию, и по истечении десяти календарных дней с момента вручения, ответ на претензию потребителя не будет предоставлен либо предоставлен с опозданием. Далее покупатель обращается с жалобой в территориальный орган защиты прав потребителей. И уполномоченный орган инициирует проверку субъекта бизнеса, и если факты подтверждаются, то привлекает уже к административной ответственности», - отметили в пресс-службе ведомства.

В Комитете также пояснили, что в связи с объявленным мораторием на проверки микропредпринимательства ведомство сможет привлечь к административной ответственности и инициировать проверку только пока субъектов среднего и крупного предпринимательства.

Что следует предпринять покупателям?

«Покупатели изначально должны направить претензию продавцу. По истечении 10 календарных дней покупатель обращается с жалобой в территориальный орган защиты прав потребителей. Если имеют место массовые жалобы потребителей по одному и тому же вопросу, Комитет в пределах своей компетенции имеет право обратиться в суд по вопросам защиты прав неопределенного круга потребителей в случаях нарушения прав более десяти потребителей по одному и тому же вопросу», - пояснили в ведомстве.

Как потребителю защитить свои права?

«Чтобы защитить свои права, надо их знать. В первую очередь, следует изучить Закон Республики Казахстан «О защите прав потребителей» и статьи КоАП РК, которые касаются обмана потребителей, введения в заблуждение и т.д. Посредством информационных систем каждый потребитель имеет возможность направить обращение в уполномоченный орган защиты прав потребителей», - добавили в ведомстве.

Ранее в группе «Алматы, хочу похвалить/пожаловаться» пользователи Сети поделились скринами из официального сайта магазина канцелярских товаров «ABDI», где говорится, что есть временное ограничение по бумаге формата А3 и А4 в рамках одной покупки с канцелярскими товарами. Для того чтобы заказать бумагу, необходимо заказать вместе с ней на такую же сумму канцтовары.