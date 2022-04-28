Условия льготного автокредитования назвали в Мининдустрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков сообщил на какой стадии находится процесс запуска программы льготного автокредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время проводятся процедуры, связанные с передачей необходимых средств от АО «Жасыл Даму» для реализации программы льготного автокредитования», - сказал Олжас Сапарбеков на брифинге Службы центральных коммуникаций.

По его словам, с 2015 года в стране действует программа льготного автокредитования. До мая 2021 года было выделено 82 млрд тенге и по состоянию на 31 марта текущего года на данную сумму уже было приобретено 30 тыс. автомобилей и выдано займов на сумму 162 млрд тенге.

«Принимая во внимание большой спрос желающих получить льготный автокредит, банки второго уровня новые заявки принимают, но выдают средства по мере их высвобождения. Программа реализуется через банки второго уровня, это Народный банк, Евразийский банк, Jusan Bank, Центр кредит и Форте банк», - пояснил О. Сапарбеков.

Он также добавил, что Правительством РК принято постановление от 15 апреля 2022 года № 227, которое предусматривает финансирование программ автокредитования в размере 100 млрд тенге и лизинговое финансирование на обновление автобусного парка в размере 30 млрд тенге из средств АО «Жасыл Даму».

Основные условия:

- сумма финансирования за 1 единицу легкового автотранспорта составляет не более 10 млн тенге;

- финансирование на одного конечного заемщика предоставляется не более одного раза в течении двухлетнего периода;

- срок финансирования не более 7 лет;

- первоначальный взнос от 0%;

- стоимость транспортного средства не превышает 15 млн тенге.

В данной программе смогут участвовать лица, которые подавали заявку на предыдущую программу. Будет организована электронная очередь.