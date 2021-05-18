Условия карантина упрощены в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области будут функционировать гипермаркеты, мини-маркеты, придомовые магазины, бани, аттракционы на открытом воздухе, бизнес-центры и объекты сферы услуг, ранее ограниченные в рабочем времени. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Аскар Искаков.

По его словам, будет разрешено функционирование ранее запрещенных детских развлекательных центров. Игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях обслуживаются с 09:00 до 22:00 с заполнением на 30%.

«Бильярд, боулинг и компьютерные клубы тоже начнут работать с пополнением на 30%. Время работы заведений общественного питания продлено с 22:00 до 24:00. В банкетных залах ресторанов выдано разрешение на проведение памятных мероприятий. Однако наполняемость-до 50%, не более 50 посадочных мест. Кроме того, если деятельность библиотек и музеев, театров, кинотеатров, концертных залов, филармоний раньше составляла до 20%, то согласно новому постановлению - 30%. А деятельность фитнес и спортивно-оздоровительных центров продлена с 10:00 до 24:00», - сказал Аскар Бекболатович.

Присутствовавшая на брифинге заместитель руководителя областного управления общественного здоровья Алтын Досанова остановилась на эпидемической ситуации в регионе.

«С начала пандемии в Туркестанской области количество зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день составляет 5 956. Количество выписанных - 5 503, умерших - 52. За последние сутки зарегистрировано 17 человек с заболеваемостью КВИ. В настоящее время на лечении коронавирусной инфекции находятся 598 человек, из них 508 находятся в инфекционном стационаре, 90 находятся в карантинном стационаре и 319 находятся на домашнем карантине. В Туркестанскую область с февраля поставлено 180 100 доз вакцины. На сегодняшний день – 178 379 человек получили вакцину первым компонентом. Кроме того, с 22 февраля была проведена ревакцинация, всего было построено 43 083 человека», - сказала Алтын Мейрамбаевна.

Заместитель директора Палаты предпринимателей «Атамекен» Зухра Амирова сообщила, что в Туркестанской области более 150 предпринимателей работают над проектом «Ashyq».

«В Туркестанской области количество предпринимателей, подавших заявки на участие в проекте «Ashyq», растет с каждым днем. По состоянию на 18 мая от предпринимателей Туркестанской области поступило 223 заявки. Из них 155 объектов работают с QR-кодом. По остальным заявкам проводится проверка соответствующих разрешительных документов, которые направляются для получения QR - кода», - сказал она.