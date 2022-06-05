Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Условия для участия на референдуме для лиц с инвалидностью создали в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
5 Июня 2022, 19:58
Условия для участия на референдуме для лиц с инвалидностью создали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде на всенародный референдум приходят люди с ограниченными возможностями. Для их явки созданы условия: организованы инватакси, установлены отдельные кабинки и оборудованы ноутбуками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ирина Гарань отвечает за передвижение инвалидов-колясочников в самом крупном районе Караганды. Она возглавляет Центр социальных услуг, в распоряжении которого 11 бесплатных инватакси. Сегодня спецавтомобили работали в усиленном режиме. График составили так, чтобы люди с ограниченными возможностями успели проголосовать. Поэтому сама Ирина поспешила на участок в первых рядах.

«Я постоянно принимаю участие в выборах. Поэтому считаю, чтобы все имели возможность исполнить свой гражданский долг», - говорит председатель Центра социальных услуг города Караганды Ирина Гарань.

На участках референдума созданы условия для лиц с ограниченными возможностями. Для людей с инвалидностью имеются отдельные кабины и специальные ноутбуки.

photo

photo

Карагандинец Найман Жансыгорин, передвигающийся на инвалидной коляске, проголосовал на участке № 4 в лицее на улице Абая.

«Я социально ответственный, и во время выборов всегда сам приезжаю на участок. И сегодня участвую в референдуме, чтобы отдать свой голос. Для людей с инвалидностью организовали все хорошо и удобно», – отметил Найман Жансыгорин.

На участках дежурят наблюдатели от партий и общественных объединений, которые следят за процессом голосования.

photo

Наблюдатель от территориального объединения профсоюзов Карагандинской области Рымжан Адилбаева находится на участке для голосования № 168, расположенном в школе имени Бауыржана Момышулы, с шести утра.

«Никаких нарушений законодательства нами пока не выявлено. На 12:00 проголосовало около 700 человек. На участке соблюдены все требования. Наша задача – следить за соблюдением закона», – отметила Рымжан Адилбаева.


Карагандинская область   Социальная поддержка   Транспорт   Конституция   Общество   Караганда   Референдум  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области