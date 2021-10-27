Условия для получения хорошего урожая даже в засуху  назвал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал о развитии отрасли сельского хозяйства за 9 месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона отметил, что два года наблюдается недостаток влаги. Тем не менее, по мнению К. Аксакалова, хороший урожай можно получить независимо от погодных условий.

«Видим выход только в отладке технологий с соответствующей долей обновления техники, что позволит вовремя сеять и убирать. За счет минеральных удобрений и сортообновления можно достичь результата. Хозяйства, которые уделяли должное внимание этому, достигли хороших результатов. К примеру «Айтеке би» внес 512 тонн удобрений, получил урожайность 23 центнера с гектара, «Ногай бай» – 300 тонн удобрений – 22 центнера с гектара, «Прометей агро» – 582 тонны и 20 тонн с гектара», - рассказал аким области.

По информации К. Аксакалова, область удерживает первенство среди регионов по привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс. До конца года ожидают 136 млрд тенге.

«Строятся восемь зернохранилищ. Один из важных для региона проектов – завод по очистке семян. Пока они будут работать на себя. Потом готовы и для других. Наша проблема в том, что мы семена не можем хорошо почистить. Различные примеси, в том числе сорняковые, идут вместе с семенами. Поэтому калибровка приведет к тому, что будет более качественный посев. Как во всем мире», - сообщил К. Аксакалов.

Идет строительство маслоэкстракционного завода. Сумма инвестиций – 15 млрд тенге. Аким области подчеркнул, что получаемый в результате переработки жмых и шрот необходимы для развития животноводства.

«Мы больше всех строим молочно-товарных ферм. По стране – 29, из них 16 - у нас. До конца года 10 сдадим. В Акжарском и Уалихановском районах строятся откормочные площадки. Задача – производство мяса увеличить с 60 до 100 тысяч тонн в год. Строятся две птицефабрики на 6 тысяч тонн мяса. С их вводом в эксплуатацию будет закрыта потребность области в мясе птицы. Сейчас завозим со стороны, к сожалению», - сказал К. Аксакалов.

Аким области добавил, что модернизация молочных заводов позволит увеличить переработку молока до 60%.

«Наша потребность в сыре - 2,7 тысячи тонн. В прошлом году на 60% увеличили - до 1,5 тысячи тонн. Наша задача производить 7 тысяч тонн и выйти на экспорт. Модернизация заводов позволит это сделать», - сообщил К. Аксакалов.