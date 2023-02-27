Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Условия для голосования людей с инвалидностью создадут в Туркестанской области

    27 Февраля 2023, 21:39

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Во время выборов депутатов Мажилиса Парламента РК для людей с инвалидностью создадут все условия для голосования в Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На всех избирательных участках области оборудуют специальные уголки для лиц с инвалидностью.

    Как сообщил заместитель областной территориальной избирательной комиссии Амирдин Алишев, для лиц с инвалидностью устанавливаются кабинки, постелены дорожки. Также все избирательные участки приспособлены для входа и выхода людей с инвалидностью. В день выборов будут работать 36 инватакси и 42 социальные служебные автомашины. При необходимости за счет спонсоров будет предоставлен дополнительный транспорт.

    Всего в Туркестанской области проживают 97 101 гражданин с инвалидностью. 60 329 человек обладают избирательным правом. Для 49 734 человек из этого числа не требуется создавать условия для доступа на избирательный участок. Для 10 595 людей с инвалидностью созданы условия для голосования на всех избирательных участках.

    Напомним, более 12 млн казахстанцев смогут проголосовать на внеочередных выборах депутатов.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Туркестанская область Выборы Регионы Туркестан Выборы в Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Начался день тишины перед выборами депутатов Мажилиса и маслихатов
    Алматинцы смогут проголосовать на 602 избирательных участках
    О проводимой в преддверии выборов операции «Правопорядок» сообщили в МВД РК
    Две трети жителей Жамбылской области могут принять участие в выборах
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров