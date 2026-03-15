РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:34, 15 Март 2026 | GMT +5

    Условия для голосования для лиц с инвалидностью созданы в Мангистауской области

    В Мангистауской области в проходящем референдуме активное участие принимают граждане с ограниченными возможностями. Одним из них стал житель региона Руслан Гайбатов, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат региона.

    Условия для голосования граждан с ограниченными возможностями созданы в Мангистауской области
    Фото: акимат Мангистауской области

    Он проголосовал на избирательном участке № 267. По словам Руслана Гайбатова, на участке созданы все необходимые условия для людей с особыми потребностями.

    — Сегодня я принял участие в референдуме и сделал свой выбор. На участке для нас предусмотрены все условия: оборудованы удобные входы, при необходимости помогают сотрудники, — отметил Руслан Гайбатов.

    В целом на избирательных участках региона обеспечены дополнительные условия для граждан с ограниченными возможностями. В частности, организована услуга инватакси, благодаря которой жители могут беспрепятственно добраться до мест голосования.

    Кроме того, на участках создана доступная среда для самостоятельного голосования. Для граждан с нарушением зрения предусмотрены специальные трафареты со шрифтом Брайля, позволяющие самостоятельно заполнять бюллетени.

    Также для повышения доступности информации подготовлены аудиоверсии проекта Конституции. Документ доступен в аудиоформате на казахском и русском языках.

    Все эти меры направлены на то, чтобы каждый гражданин, независимо от состояния здоровья, мог реализовать свое конституционное право и принять участие в судьбоносном для страны решении.

    Теги:
    Регионы Казахстана Лица с инвалидностью Конституционная реформа Референдум-2026 Мангистауская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают