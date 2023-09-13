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    11:00, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Ускорить внедрение 5G пообещал Багдат Мусин

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин прокомментировал процесс внедрения технологии 5G, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «На самом деле это очень новая технология, и она пока не проникает до сельских населенных пунктов. Это в мире такое развитие идет. Пока стоит задача - покрыть областные центры и города республиканского значения. До конца этого года был план - установить 600-700 базовых станций, но операторы, выигравшие аукцион на 5G, эти планы изменили, и около 1 тысячи базовых станций будет установлено в городах Астана, Алматы и Шымкент», - сказал Багдат Мусин на брифинге в Правительстве.

    По его словам, в регионах они устанавливают всего по несколько базовых станций, чтобы население пробовало пользоваться новыми технологиями.

    «По республике операторы планировали до 2027 года покрыть все областные центры, но сейчас операторы связи пересматривают планы и хотят реализовать проект до конца 2026 года», - добавил министр.


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