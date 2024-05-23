Ускорить установку видеокамер, тревожных кнопок и турникетов в школах РК поручила Тамара Дуйсенова

Вопросы обеспечения безопасности в организациях образования обсуждены на совещании под председательством заместителя Премьер-министра Тамары Дуйсеновой. В нем также приняли участие представители центральных госорганов и заместители акимов областей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Регионами приняты дорожные карты по улучшению инфраструктуры дорожной безопасности вблизи объектов образования. Предусмотрены мероприятия по установке светофоров и дорожных знаков, обустройству тротуаров вокруг школ, детсадов, организаций допобразования.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха доложил, что инфраструктура вблизи более 13 тыс. организаций общего образования (65%) полностью соответствует требованиям дорожной безопасности. При этом для дальнейшего улучшения показателя на текущий и следующий годы запланировано свыше 28 тыс. мероприятий. На настоящий момент работы завершены вокруг 570 объектов.

Фото: primeminister.kz

- Менее 10 объектов охвачены мерами обустройства дорожной инфраструктуры в Западно-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях и в области Абай, — сказал Игорь Лепеха.

О принятых мерах также доложили заместители акимов областей.

- Нужно уделить особое внимание выполнению работ, утвержденных в дорожных картах, в срок. Осень не за горами. Поэтому необходимо максимально использовать благоприятный для работ период, — отметила Тамара Дуйсенова.

В ходе совещания говорилось и о соответствии самих объектов образования требованиям безопасности. В этом году Министерством просвещения были введены изменения в соответствующие правила. Согласно новым требованиям, камеры видеонаблюдения во всех объектах образования с контингентом свыше 100 человек должны быть соединены с центром оперативного управления или районным отделом полиции. Кроме того, необходимо наличие тревожных кнопок. Ранее эти требования касались лишь организаций в городах и районных центрах.

При этом в объектах с контингентом свыше 700 человек должны быть установлены турникеты и заключены договоры с охранными организациями.

В рамках этого в регионах утверждаются планы работ по обеспечению системами безопасности. На сегодня такие документы приняты акиматами Акмолинской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей и области Абай.

На совещании также был обсужден недавний инцидент в школе Павлодарской области. По словам исполняющего обязанности директора департамента по развитию инфраструктуры Министерства просвещения Марлена Касенова, законом утвержден список предметов, запрещенных к вносу в объекты образования. Регионы должны обеспечить исполнение данных требований.

- Министерствам просвещения и внутренних дел совместно с акиматами необходимо усилить работу по установке камер видеонаблюдения, тревожных кнопок, турникетов в объектах образования. Мы должны использовать все возможности для обеспечения безопасной среды для детей, — отметила Тамара Дуйсенова.

Вице-премьер также поручила заинтересованным госорганам выработать дополнительные предложения по обеспечению безопасности в организациях образования.