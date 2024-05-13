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    16:31, 13 Май 2024 | GMT +6

    В Павлодаре школьник ударил ножом одноклассника и учительницу

    нож
    Фото: агентство Kazinform

    Департаментом полиции Павлодарской области задержан учащийся школы города Павлодар, нанесший ножевое ранение однокласснику, а также учителю, передает собственный корреспондент агентства Kazinform. 

    По данным управления здравоохранения (УЗО) Павлодарской области, вызов в скорую помощь поступил из средней общеобразовательной школы № 14 города Павлодар.

    — Пострадавших двое, женщина и подросток. Доставлены в приемный покой стационаров 1 больницы и детской больницы, где оказана медицинская помощь, — сообщает управление здравоохранения области.

    По данным департамента полиции области, школьник 16 лет нанес удары однокласснику 16 лет в область спины, лопаточной области и плеча. Учителю 59 лет — в область плеча и грудной клетки. 

    Пострадавшие осмотрены травматологом и хирургом, произведены первичные обработки раны, наложены асептические повязки.

    — Общее состояние пациентов удовлетворительное, направлены на амбулаторное лечение. Угрозы жизни пострадавшим нет, — сообщает управление здравоохранения.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

    Теги:
    Павлодар Учителя Происшествия Скорая помощь школа
    Рабига Нурбай
    Автор
    Рабига Нурбай
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