В Павлодаре школьник ударил ножом одноклассника и учительницу

Департаментом полиции Павлодарской области задержан учащийся школы города Павлодар, нанесший ножевое ранение однокласснику, а также учителю, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным управления здравоохранения (УЗО) Павлодарской области, вызов в скорую помощь поступил из средней общеобразовательной школы № 14 города Павлодар.

— Пострадавших двое, женщина и подросток. Доставлены в приемный покой стационаров 1 больницы и детской больницы, где оказана медицинская помощь, — сообщает управление здравоохранения области.

По данным департамента полиции области, школьник 16 лет нанес удары однокласснику 16 лет в область спины, лопаточной области и плеча. Учителю 59 лет — в область плеча и грудной клетки.

Пострадавшие осмотрены травматологом и хирургом, произведены первичные обработки раны, наложены асептические повязки.

— Общее состояние пациентов удовлетворительное, направлены на амбулаторное лечение. Угрозы жизни пострадавшим нет, — сообщает управление здравоохранения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.