В Павлодаре школьник ударил ножом одноклассника и учительницу
Департаментом полиции Павлодарской области задержан учащийся школы города Павлодар, нанесший ножевое ранение однокласснику, а также учителю, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По данным управления здравоохранения (УЗО) Павлодарской области, вызов в скорую помощь поступил из средней общеобразовательной школы № 14 города Павлодар.
— Пострадавших двое, женщина и подросток. Доставлены в приемный покой стационаров 1 больницы и детской больницы, где оказана медицинская помощь, — сообщает управление здравоохранения области.
По данным департамента полиции области, школьник 16 лет нанес удары однокласснику 16 лет в область спины, лопаточной области и плеча. Учителю 59 лет — в область плеча и грудной клетки.
Пострадавшие осмотрены травматологом и хирургом, произведены первичные обработки раны, наложены асептические повязки.
— Общее состояние пациентов удовлетворительное, направлены на амбулаторное лечение. Угрозы жизни пострадавшим нет, — сообщает управление здравоохранения.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.