Ускорить темпы восстановительных работ поручил акимам Премьер-министр РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел рабочее совещание по вопросу исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по ликвидации последствий паводков и ходе восстановительных работ. Заслушаны акимы пострадавших регионов и министры по курируемым направлениям, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Пик паводков по стране пройден. Вместе с тем, противопаводковые работы продолжаются в Атырауской области на фоне сохраняющегося критичного уровня воды в реке Жайык. В этой связи, аким Атырауской области Серик Шапкенов доложил о ситуации в регионе, где продолжается реализация противопаводковых мероприятий. На всей протяженности берегоукрепительных дамб (более 520 км) организовано круглосуточное дежурство.

При этом в тех районах Атырауской области, где паводковая ситуация стабильна, активно работают комиссии по ликвидации последствий. Так, в Жылыойском районе 3 730 обратившимся выплачено единовременное пособие в размере 100 МРП на общую сумму 1,3 млрд тенге. Комиссией принято 2 727 заявлений, проведено техническое обследование 2 671 дома и проведена оценка 2 624 домов. Начато строительство 10 жилых домов, 14 жителей получили выплаты на ремонтно-восстановительные работы. Специалисты по оценке работают в круглосуточном режиме.

В целом в регионах Казахстана, пострадавших от паводков, свыше 60 тыс. человек уже вернулись в свои дома. Жителям, которые находятся в эвакуационных пунктах, оказывается необходимая помощь местными исполнительными органами.

26 651 семья получила единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 10 млрд тенге.

Акиматами на местах ведутся работы по обеспечению пострадавших качественным жильем. 239 семей получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья. В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ведется строительство 794 новых домов для пострадавших граждан. Кроме того, 891 семья получила компенсацию на ремонт и восстановление жилья. В целом в пострадавших регионах обследовано 11 137 жилых домов, по 7 863 объектам проведена оценка.

Следует отметить, что объем государственной помощи за павший скот превысил 1,3 млрд тенге.

Фото: Правительство РК

Глава Правительства акцентировал внимание на темпах работы.

— Предстоит большой фронт работы в части оценки, возмещения ущерба, восстановления и строительства. На данном этапе мы видим динамику, но имеется отставание на стадии оценки ущерба. В условиях ЧС все процессы нужно ускорить. Необходимо оперативно перенаправить оценщиков из регионов, где подсчет ущерба уже завершен, в Атыраускую и другие области, — подчеркнул Олжас Бектенов и поручил провести качественную оценку в максимально сжатые сроки.

Акиматам на местах поручено оказать содействие прибывающим специалистам.