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    13:48, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Ускорить строительство Национального университета спорта потребовал Касым-Жомарт Токаев

    Акорда
    Фото: Акорда

    В ходе встречи с призерами Азиатских игр Глава государства обозначил повышение уровня подготовки национальных сборных в качестве основной задачи в сфере спорта высших достижений, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

    По мнению Президента, важно создать современную инфраструктуру подготовки атлетов с точки зрения спортивной медицины и фармакологического обеспечения. Ключевую роль здесь призван сыграть Национальный университет спорта, строительство которого нужно ускорить.

    Требуется усиление подготовки спортивных судей мирового уровня, отметил Касым-Жомарт Токаев. Также необходимо повысить заработную плату и принять дополнительные меры социальной поддержки для тренеров и других спортивных специалистов.

     

     

    Теги:
    Спорт Акорда Президент Азиада Токаев Касым-Жомарт Азиатские игры
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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