Ускорить строительство Национального университета спорта потребовал Касым-Жомарт Токаев

В ходе встречи с призерами Азиатских игр Глава государства обозначил повышение уровня подготовки национальных сборных в качестве основной задачи в сфере спорта высших достижений, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По мнению Президента, важно создать современную инфраструктуру подготовки атлетов с точки зрения спортивной медицины и фармакологического обеспечения. Ключевую роль здесь призван сыграть Национальный университет спорта, строительство которого нужно ускорить.

Требуется усиление подготовки спортивных судей мирового уровня, отметил Касым-Жомарт Токаев. Также необходимо повысить заработную плату и принять дополнительные меры социальной поддержки для тренеров и других спортивных специалистов.