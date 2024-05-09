Ускорить строительство домов для пострадавших от паводка поручил аким ЗКО

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев поручил управлению строительства и акимам районов ускорить строительство домов для жителей, пострадавших от паводков. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу облакимата.

- Есть соответствующее поручение Главы государства по своевременному завершению строительства жилья для пострадавших жителей. Поэтому необходимо ускорить строительные работы. Сейчас начаты строительные работы в Сырымском, Бурлинском, Каратобинском, Теректинском районах. Поручаю управлению строительства и акимам районов своевременно завершить все работы и уделить особое внимание качеству жилья, - сказал Нариман Турегалиев.

Специальными комиссиями, созданными в районах, проводится работа по выявлению материального ущерба, причиненного паводком.

По данным акимата, выделены земельные участки для строительства новых жилых домов. Определены подрядные компании, начаты соответствующие работы.

Контроль за строительными работами возложен на заместителя акима области, ответственного за отрасль.