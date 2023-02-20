Ускорить строительство нового здания для Центра травматологии поручено Минздраву

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов ответил на депутатский запрос касательно строительства нового здания для Национального научного центра травматологии и ортопедии (ННЦТО), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тенденция роста травматизма в Казахстане, потребность в разработке и внедрении в практику современных методов диагностики и лечения травматических повреждений, подготовка необходимых высококвалифицированных специалистов обусловили необходимость строительства нового здания ННЦТО. В настоящее время на базе ННЦТО функционирует 14 клинических отделений на 385 коек, открыты три республиканских центра – эндопротезирования суставов, артроскопии и спортивной травмы, патологии позвоночника», - написал Алтай Кульгинов в своем ответе.

По его словам, общая площадь здания ННЦТО составляет 24 356 квадратных метров, здание имеет значительный физический износ (1971 года постройки) и не соответствует современным стандартам и требованиям СанПиН.

Как отметил зампремьера, в настоящее время Министерством здравоохранения совместно с акиматом города Астаны прорабатывается вопрос выделения земельного участка под строительство объекта, так как строительство объекта на ранее выделенном земельном участке (на пересечении ул. Мәнгілік Ел и Н. Тесла) не представляется возможным, так как данный участок находится на территории «зеленого пояса» столицы.

Для строительства нового здания ННЦТО акиматом города Астаны предложено пять земельных участков. Однако, по предложенным земельным участкам отсутствует инженерные коммуникации, неудобная локация, недостаточные площади, что в будущем затруднит реализацию проекта.

«После определения земельного участка под строительство объекта в установленном законодательством порядке будет разработана проектно-сметная документация, проведена государственная экспертиза для дальнейшего рассмотрения данного вопроса в рамках формирования республиканского бюджета на 2024-2026 годы. В этой связи дано поручение Министерству здравоохранения совместно с министерствами финансов, национальной экономики и акиматом города Астаны ускорить работу по строительству нового здания Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д», - добавил А. Кульгинов.