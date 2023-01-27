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Ускорить строительство нового терминала аэропорта Шымкента поручил Алихан Смаилов

27 Января 2023, 13:50
Ускорить строительство нового терминала аэропорта Шымкента поручил Алихан Смаилов

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Прибыв с рабочей поездкой в Шымкент, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов вне запланированной программы в первую очередь ознакомился с состоянием городского аэропорта и поручил ускорить строительство нового терминала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Алихан Смаилов отметил, что Шымкент является третьим по величине мегаполисом страны, удачно расположенным на стыке транспортных потоков между Востоком и Западом. Это создает условия для выполнения как прямых, так и транзитных рейсов.

Премьер-Министр подчеркнул, что состояние городского аэропорта, являющегося своего рода визитной карточкой Шымкента, не соответствует статусу международного.

«Еще в 2018 году было дано поручение построить новый терминал. Почему он до сих пор не сдан в эксплуатацию? Состояние аэропорта создает первое впечатление для туристов, гостей города и страны в целом. В этой связи быстрое введение нового терминала имеет большое значение», - сказал Алихан Смаилов.

Аким Шымкента Мурат Айтенов доложил, что на сегодняшний день проект завершен на более 80%, всего строится 40 тысяч квадратных метров. Окончательный ввод в эксплуатацию ожидается до конца 2023 года. По словам градоначальника, это будет один из крупнейших терминалов в республике.

Глава Правительства указал, что акимату необходимо как можно скорее завершить все работы и не допустить дальнейшего затягивания строительства.


Фото: primeminister.kz

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