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Ускорить строительство нового газоперерабатывающего завода просит сенатор
22 Сентября 2022, 12:36

Ускорить строительство нового газоперерабатывающего завода просит сенатор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сенатор Серикбай Трумов в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова озвучил проблемы, которые касаются деятельности газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации депутата, в работе завода имеются серьезные проблемы. В частности, превышен нормативный срок эксплуатации магистральных и промысловых газопроводов, технологических трубопроводов и систем вентиляции.

«Увеличен износ нормативного срока эксплуатации технологического оборудования в два раза, насосно-компрессорное оборудование физически изношено и морально устарело на 97%, используется морально и физически устаревшая система управления технологическими процессами и контрольно-измерительные приборы, срок службы всего парка контрольно-измерительных приборов превышает порог износа в шесть раз», - сообщил Серикбай Трумов на пленарном заседании палаты.

Из-за этого, подчеркивает сенатор, значительно повышены риски возникновения чрезвычайных ситуаций. Сенатор предложил ускорить работы по строительству нового газоперерабатывающего завода.

«Учитывая важность данного завода для страны, Глава государства дал поручение Правительству и АО «ФНБ Самрук - Казына» до конца 2023 года построить новый завод. К сожалению, поручение Главы государства до сих пор не исполнено. Из-за организационной работы и несвоевременного принятия соответствующих решений неоднократно переносятся сроки строительства завода, возникает угроза простоя производства», - отметил сенатор.


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