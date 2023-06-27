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Ускорить ремонт котлов Жезказганской ТЭЦ призывают в Минэнерго

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Июня 2023, 10:50
Ускорить ремонт котлов Жезказганской ТЭЦ призывают в Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ряд котлов на Жезказганской ТЭЦ нуждаются в ускоренном ремонте. Об этом сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На Жезказганской ТЭЦ необходимо ускорить ремонт котла 4, а также обеспечить выполнение всех запланированных ремонтных работ энергетического оборудования. В связи с отсутствием резерва в Западной зоне из-за аварийного ремонта на электростанции ТОО «МАЭК» не начат капитальный ремонт котла 1 (планируется с 20 октября), а также турбин 10 и 6 на ТЭЦ-2 ТОО «МАЭК», - сказал Алмасадам Саткалиев на заседании Правительства.

Он также сообщил, что расширенно-текущий ремонт котлов Кентауской ТЭЦ в Туркестанской области проводился в 2015 году, а капитальные ремонты только в 2012 году.

«В текущем году запланирована реконструкция 4 котлов: 8, 9, 10, 11. Из областного бюджета выделен 1 млрд тенге при потребности 7,5 млрд тенге. Акимату необходимо принять меры по изысканию средств из местного бюджета», - добавил глава Минэнерго.


Правительство РК   Минэнерго РК   Улытауская область   ТЭЦ  
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