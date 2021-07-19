Ускорить регистрацию QazVac в ВОЗ поручил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предстоит ускорить регистрацию вакцины QazVac во Всемирной организации здравоохранения. Такое поручение дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом планируемого на сентябрь промышленного выпуска отечественной вакцины QazVac предстоит ускорить ее регистрацию во Всемирной организации здравоохранения. Это работа Минздрава и МИДа», - заявил в ходе совещания по эпидситуации Глава государства.

«Важно организовать работу по продвижению QazVac на рынки третьих стран в рамках двусторонних договоренностей. Правительству прошу взять данный вопрос на особый контроль и доложить о результатах в месячный срок», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня проходит совещание по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране с участием Главы государства.