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Ускорить разработку Единой транспортной системы ЕАЭС призвал Президент РК

1 Октября 2019 20:04
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Ускорить разработку Единой транспортной системы ЕАЭС призвал Президент РК

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета призвал ускорить разработку Единой транспортной системы ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня Союз служит важным транспортным узлом, соединяющим восток и запад. Следует правильно этим воспользоваться. Наблюдается устойчивый рост объема экспортных, импортных и транзитных операций по направлению Китай-Европа-Китай. Произведен запуск трансконтинентального железнодорожного маршрута Вьетнам-Китай-Казахстан-Европа, который решает логистические вопросы по продвижению наших товаров на рынок стран АСЕАН. Данный транспортный коридор будет хорошей альтернативой морским перевозкам, позволит в кратчайшие сроки доставлять грузы из Юго-Восточной Азии в Европу через территории государств-членов Союза», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания ВЕЭС, прямая трансляция которого была показана на телеканале «Хабар 24».

По словам Главы государства, «несмотря на имеющиеся возможности и достигнутые результаты, до сих пор сохраняются сложности с транзитом товаров».

«Всё это неблагоприятно отражается на сотрудничестве наших стран как друг с другом, так и с третьими государствами. Разрабатываемая транзитная система позволит создать условия для беспрепятственного следования транзита по территории Союза и ускорения таможенных процедур. Комиссией и нашим правительствам следует ускорить разработку Единой транспортной системы Евразийского экономического союза», - предложил К. Токаев

Ранее Глава государства рассказал об укреплении роли Суда Евразийского экономического союза, отметив, что орган должен полностью выполнить свое предназначение.

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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана, ЕАЭС,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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