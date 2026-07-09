KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Ускорить назначение пособий по инвалидности в Астане удалось в проактивном формате

    В Астане за шесть месяцев в проактивном формате было назначено более 400 пособий по инвалидности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги, тенге, пособия
    Фото: Рexels

    Об этом на брифинге сообщил руководитель департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по городу Астане Аскар Аймагамбетов.

    По его словам, цифровизация социальной сферы остается одним из ключевых направлений государственной политики. Ее основная цель — сделать государственные услуги максимально доступными, удобными и быстрыми для граждан.

    — Если раньше для оформления пенсий или пособий гражданам приходилось собирать большое количество документов, обращаться в различные государственные органы и ждать принятия решения, то сегодня большинство услуг можно получить в электронном формате. Это значительно экономит время граждан и упрощает процесс получения государственной поддержки, — сказал Аскар Аймагамбетов.

    Он отметил, что одним из важных достижений стало внедрение проактивного формата оказания государственных услуг. При возникновении права на отдельные виды пособий информационная система Министерства труда и социальной защиты населения автоматически определяет потенциального получателя и направляет ему SMS-уведомление. Гражданину остается лишь подтвердить свое согласие, после чего начинается процесс назначения выплаты.

    Например, при назначении пособия по инвалидности информационная система самостоятельно проверяет необходимые сведения через государственные информационные системы и на их основе принимает решение без участия специалистов департамента или сотрудников ЦОН.

    — Это позволяет сократить срок оказания государственной услуги по назначению пособия по инвалидности до одного рабочего дня. Кроме того, такой подход исключает влияние человеческого фактора и обеспечивает прозрачность и объективность принимаемых решений. В целом за шесть месяцев в проактивном формате было назначено более 400 пособий по инвалидности, — сообщил Аскар Аймагамбетов.

    Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана разъяснили порядок назначения пособий детям с инвалидностью, а также рассказали, как период ухода за ребенком учитывается при назначении пенсии.

    Соцвыплаты Социальные Пособия Астана Лица с инвалидностью Общество Цифровизация
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор