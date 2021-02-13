Ускорить актуализацию данных в системе ОСМС поручил замакима Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров рассмотрел вопросы расширения охвата горожан медицинскими услугами в рамках пакета обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), актуализации статуса застрахованности, в особенности работников субъектов предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Как сообщил директор алматинского филиала фонда Тлеухан Абилдаев, по городу заключены договоры на оказание услуг в рамках ГОБМП и в системе ОСМС с 183 субъектами здравоохранения. Финансирование увеличено по всем видам помощи, в том числе по первичной медико-санитарной помощи - на 7%, профилактическим осмотрам - на 162%, консультативно-диагностическим услугам - на 49%, онкогематологии - на 17%, гемодиализу – на 6%, стационарозамещающей помощи - на 13%, стационарной помощи - на 8%, восстановительному лечению - на 63%, паллиативной помощи - на 12%, по социально значимым заболеваниям - на 18%.

Также по Алматы работникам медицинских организаций в рамках борьбы с коронавирусом с марта по декабрь 2020 года произведены стимулирующие выплаты на общую сумму 16,7 млрд тенге. Средняя сумма выплаты на одного работника составляет 328 033 тенге.

По данным информационных систем, отмечается положительная динамика по охвату населения системой ОСМС. За период с 1 августа до конца 2020 года количество незастрахованных по городу Алматы сократилось с 22,6 до 15%.

Важным вопросом остается актуализация списков работников субъектов малого и среднего бизнеса. По городу количество МСБ, освобожденных от уплаты за ОСМС до конца 2020 года, составляло 116 604. Из них 68,2% актуализировали списки своих работников либо оплатили отчисления и взносы за ОСМС. Срок внесения данных работников субъектами малого и среднего бизнеса в информационную систему «Saqtandyry» продлен до конца 1-го квартала 2021 года.

Кроме того, были озвучены итоги проекта «Тайный пациент», нацеленного на выявление уровня знаний медицинских работников по вопросам получения медуслуг в пакетах ГОБМП и ОСМС, а также статуса застрахованности. Так, индекс удовлетворенности пациентов в разрезе 26 медицинских организаций отмечен как «очень высокий» - 81-100%, в остальных 34 - «высокий». Работа по повышению уровня этики и знаний медицинских работников регистратуры и колл-центров продолжается.

Ержан Бабакумаров, подводя итоги заседания, дал ряд конкретных поручений. Управлению предпринимательства совместно с палатой «Атамекен» и ДГД необходимо усилить работу по разъяснению и актуализации данных по линии субъектов бизнеса. Руководителям организаций первичной медико-санитарной помощи поручено взять на особый контроль вопросы прикрепления горожан к поликлинике и корректность заполнения данных в информационных системах, а также амбулаторно-лекарственное обеспечение. Вместе с тем руководителям медучреждений напомнили об ответственности за нарушения правил оказания услуг, в особенности за приписки записей и посещений за фактически неоказанные услуги.

В свою очередь, заместитель председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Лязат Актаева отметила важность повышения количества застрахованных лиц и недопущения задолженности по выплатам и взносам для обеспечения бесперебойного оказания медуслуг.