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Ускоренные темпы газификации позволят обеспечить газом около 11 млн человек в РК к 2025 году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ускоренные темпы газификации позволят обеспечить газом около 11 млн человек к 2025 году в Казахстане. Об этом рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодняшний день не газифицированными остаются северные и восточные регионы нашей страны. В настоящее время рассматриваются следующие варианты газификации данных регионов, а именно продолжение магистрального газопровода «Сарыарка», строительство магистральных газопроводов из Российской Федерации.
Также для покрытия растущей потребности потребителей в природном газе на разных стадиях находятся проекты по строительству газотранспортной системы, такие как строительство второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент», строительство второй нитки газопровода «Бейнеу-Жанаозен», строительство третьей нитки газопровода-отвода от газопровода «Бухара-Урал» и другие», - рассказал на заседании Правительства министр энергетики.
Как отметил Магзум Мирзагалиев, ускоренные темпы газификации позволят к 2025 году обеспечить природным газом 11,05 млн человек страны, а к 2030 году - 13,5 млн человек или 65% населения.
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