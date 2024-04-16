Усиливается роль кризисных центров - Зульфия Байсакова о законе в защиту прав женщин и детей

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал закон о семейно-бытовом насилии. О его главных новеллах высказалась председатель ОЮЛ «Союз кризисных центров» Зульфия Байсакова в беседе с корреспондентом агентства Kazinform.

Как отметила спикер, принятые поправки направлены на защиту прав женщин и детей от бытового насилия.

- Хотелось бы отметить, что поправки коснулись переноса ряда статей из Административного кодекса в Уголовный, тем самым ужесточив наказание за преступление, совершенное в сфере семейно-бытовых отношений. В частности, теперь акты насилия, жестокое обращение и побои в отношении своих близких будут рассматриваться как уголовные преступления и преследоваться лишением свободы перемещения от 15 и выше лет, в зависимости от степени тяжести причиненных телесных повреждений, - сказала Зульфия Байсакова.

Однако, кроме ужесточения наказаний, нововведения также предусматривают психологическую помощь агрессорам.

- Теперь будет предлагаться оказание помощи агрессорам, которые могут получить психологическую поддержку в виде коррекционных программ в системе здравоохранения. И на сегодня стоят очень большие задачи - это разработка стандартов и модулей работы с агрессорами, - отметила председатель Союза кризисных центров.

Кроме того, по ее словам, согласно новым поправкам, агрессора будут выселять из жилья независимо от того, есть ли у него другое жилье или нет.

Спикер подчеркнула, что изменения в законодательстве также усиливают роль кризисных центров, оказывающих поддержку жертвам семейного насилия и их детям. Также в регионах будут создаваться центры поддержки семьи с целью развития института семьи.

Зульфия Байсакова отметила, что оценить эффективность внесенных изменений в правоприменительной практике можно будет уже через несколько месяцев.